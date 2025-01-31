快訊

台灣寶可夢中心推《寶可夢 金／銀》19款新品！網大讚刺繡外套：黃牛大媽又要搶

悲報！日本任天堂3月25日起eShop禁海外信用卡 網曝還有1招可放手一博

屬蛇天生老闆命 這家科技老董登富比世台灣50大富豪

聽新聞
0:00 / 0:00

昨國道湧1.4倍車潮 今上午11處壅塞路段一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高公局預判今天車流量，圖為北區國到預測路況。圖／高公局提供
高公局預判今天車流量，圖為北區國到預測路況。圖／高公局提供

今天為春節連續假期初三，昨天全日交通量為平日年平均1.4倍，一路塞到深夜才紓解。目前全國道路況皆大致正常，高速公路局預判，今上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統等11路段。

高公局表示，昨天全日交通量為130.9百萬車公里，為平日年平均1.4倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為平日年平均 1.4倍，昨天下午3時後北向車流逐漸增加，壅塞路段包括國1北向北斗至彰化、台中至后里、頭份至湖口；國3北向竹山至中興、後龍至西濱、茄苳至寶山；國5北向頭城至坪林。西部路段於深夜11時紓解，國5於0時紓解，其餘路段行車大致正常。

高公局表示，今天清晨0至5時平均交通量為9.5百萬車公里，為平日年平均 2.4倍；預估今天交通量為139百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為14.7百萬車公里。

高公局指出，今相關疏導措施包括5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；上午10至下午6時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；中午12至深夜0時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；下午1至6時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道北向入口高乘載管制；下午1至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，今上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於傍晚5時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

國道 春節交通 高公局

延伸閱讀

不斷更新／初三車流高峰國道18地雷路段 國5恐塞到深夜

不斷更新／初二國道遍地「紫爆」 國5北返恐塞到深夜

明初二回娘家國道易塞路段出爐 國五北上恐塞至深夜

下午車潮現國道多段紅爆 明初二8大易壅塞路段一次看

相關新聞

把握今明回暖好天氣！吳德榮：初五變天 開工日迎強烈冷氣團

今天大年初三，各地清晨仍偏冷，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各...

初三溼答答！ 水氣由南往北增 開工日「立春」強烈冷氣團探9度低溫

今天大年初三，春節連假第7天，中央氣象署表示，今天南方雲系北移，水氣由南往北增多，中南部及台東地區有局部短暫降雨，宜花、...

全盲調香師陳一誠人生不設限 訂定下個目標要環遊世界

「上天開了一個大玩笑，也幫我開了好幾扇窗…」全盲的陳一誠因一場車禍致雙眼失明，但他沒被身體障礙打敗，從按摩師、廣播主持人到創辦「光之舞藝團」，現在他還是領有法國國際證照的調香師，陳一誠是如何在從光明變黑暗的世界上邁開步伐，創辦舞團後他的下個夢想是什麼？聯合報數位版透過專訪，帶領讀者走進他的內心，看他如何開創自己的新人生。

悲報！日本任天堂3月25日起eShop禁海外信用卡 網曝還有1招可放手一博

任天堂（Nintendo）全新遊戲主機Switch 2將在4月12日Nintendo Direct亮相，不過在更多細節曝光時卻來了一份「悲報」，任天堂日前在官網公布，日本任天堂eShop和My Nintendo Store將不再接受在海外發行的信用卡和PayPal帳戶，日本以外的用戶需另尋出路，讓網友直呼「日本有日本的玩法」、「不給撿日幣便宜了」，但也推測未來任天堂官方可能會執行1動作。

昨國道湧1.4倍車潮 今上午11處壅塞路段一次看

今天為春節連續假期初三，昨天全日交通量為平日年平均1.4倍，一路塞到深夜才紓解。目前全國道路況皆大致正常，高速公路局預判...

水氣增全台漸轉雨 收假日鋒面通過冷空氣由北而南降溫

今天是年初三，春節連假的第7天，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，台灣附近還處在寒流減弱回溫的過程中，但今天比較不一樣的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。