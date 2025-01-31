昨國道湧1.4倍車潮 今上午11處壅塞路段一次看

今天為春節連續假期初三，昨天全日交通量為平日年平均1.4倍，一路塞到深夜才紓解。目前全國道路況皆大致正常，高速公路局預判，今上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統等11路段。

高公局表示，昨天全日交通量為130.9百萬車公里，為平日年平均1.4倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為平日年平均 1.4倍，昨天下午3時後北向車流逐漸增加，壅塞路段包括國1北向北斗至彰化、台中至后里、頭份至湖口；國3北向竹山至中興、後龍至西濱、茄苳至寶山；國5北向頭城至坪林。西部路段於深夜11時紓解，國5於0時紓解，其餘路段行車大致正常。

高公局表示，今天清晨0至5時平均交通量為9.5百萬車公里，為平日年平均 2.4倍；預估今天交通量為139百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為14.7百萬車公里。

高公局指出，今相關疏導措施包括5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；上午10至下午6時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；中午12至深夜0時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；下午1至6時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道北向入口高乘載管制；下午1至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，今上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向用路人建議於傍晚5時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。