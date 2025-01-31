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水氣增全台漸轉雨 收假日鋒面通過冷空氣由北而南降溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
初三天氣。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
初三天氣。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

今天是年初三，春節連假的第7天，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，台灣附近還處在寒流減弱回溫的過程中，但今天比較不一樣的是，中層的南方水氣北上，西半部轉為多雲到陰的天氣，除了迎風面的東半部地區，中南部也有些小雨或毛雨。

他說，這也讓輻射冷卻顯著減弱，平地今晨只剩下水氣比較少的新竹、苗栗還有觀測到局部10度以下的低溫。預計白天全台都可能轉為多雲偶雨的天氣，高溫也會受到影響，本島平地的高溫大多在21至24度左右，日夜溫差比較小。

空氣品質部分，李至晟表示，這樣的降雨並對清除大氣汙染物的幫助不大，下風處的中南部近期的空氣品質還是可能會亮起橘燈，出遊的話可以考慮多安排室內行程。

明後兩天就是春節連假最後的周末，李至晟說，預計明天東海會有鋒面發展並接近，台灣附近的東北季風將在午後先稍微增強，不過冷空氣還不明顯，主要是沿海風力增大，另外迎風面地區降雨更加持續。

要等到周日鋒面通過後，冷空氣才會南下，這時又會由北而南經歷一次降溫。李至晟表示，目前來看，這波冷空氣可能會來到強烈大陸冷氣團的等級，最低溫的時段會落在下周二前後。北部平地的低溫大約在11至12度，中南部12至15度。

這一波也是先濕後乾的類型。李至晟表示，下周二前北部、東半部大多是陰有雨的天氣，中南部地區天空雲量也偏多，預計在下周一到下周二因為低溫跟水氣配合，3000公尺以上的高山有固態降雪或結冰的機會。下周二開始北部的水氣也減少，導致輻射冷卻增強，空曠地區還是有近10度低溫機會。要等到下周三開始，冷空氣的強度才會逐漸減弱。

這幾天也將迎來一波運輸高峰。李至晟表示，提醒用路人，近期因為水氣多，夜間清晨中南部或山區容易有霧或低雲阻擋視線，行經霧區時記得減速慢行以策安全。離島航運也可能會因為濃霧影響時程，出發前最好多確認。周日冷空氣南下時，北部降溫比較快，南來北往時記得適度調整穿著。

低溫 高溫

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