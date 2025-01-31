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水氣逐漸北上 今明降雨機率提高 初五鋒面過後再次降溫
今天大年初三，水氣增多；天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，初一、初二的天氣都如先前預期的好，但是南邊的中高層水氣正在逐漸向北移動，台灣附近今明兩天雲量增多，降雨機率提高。雖然預報資料顯示雨量並不多，不過下雨的機會較大，外出要記得帶雨具。
溫度部分，他說，今明兩天的變化不大，冷空氣偏弱，整體溫度仍是緩升的趨勢，但是因為雲量多而且有降雨，加上底層溼度提高，白天要明顯升溫的機會不大，夜晚清晨則仍然會較為偏涼。下一次開始降溫要等到周日初五鋒面過後才會開始。
中央氣象署說，南方雲系北移，今天中南部、東半部地區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及金門、馬祖亦轉為有局部短暫陣雨；明天鋒面接近，北部、東北部、東部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。
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