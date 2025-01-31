初三溼答答！ 水氣由南往北增 開工日「立春」強烈冷氣團探9度低溫

今天大年初三，春節連假第7天，中央氣象署表示，今天南方雲系北移，水氣由南往北增多，中南部及台東地區有局部短暫降雨，宜花、北部地區及澎湖、金門、馬祖雲多，也漸漸轉為有局部降雨的天氣，愈晚降雨機率愈增，外出攜帶雨具備用。

溫度方面，今天清晨新竹及苗栗有局部10度以下低溫發生的機率，白天氣溫持續回升，各地高溫約19至24度，僅馬祖約17度。隨著氣溫回升水氣增，西半部今天清晨至上午有低雲或局部霧的機率，馬祖晚上開始有低雲或局部霧影響能見度，多加留意航班資訊。

明天初四鋒面接近，北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，雨勢不會太大。周日初五鋒面通過及東北季風增強，降雨較明顯，而且鋒面通過後，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，鋒面通過時，中南部地區為局部短暫陣雨，之後轉為多雲的天氣。

下周一開工日，也是24節氣的「立春」，強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周二、下周三強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；水氣稍減少但迎風面基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，下周一至下周三北部及東北部9至18度，中部11至20度，南部13至24度，花東14至21度；澎湖13至17度，金門11至17度，馬祖9至13度。

下周四強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周五台灣環境偏東風至東南風，各地天氣大致穩定，多雲到晴，僅東部、東南部及恆春半島有零星降雨，下周六鋒面接近及通過，北部及東半部地區轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，2月9日大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。後期冷空氣強度及鋒面影響時程仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。

今天至明天清晨中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率；下周一、下周二北部、東北部2500公尺以上高山及中部3000公尺左右高山有局部降雪的機率；下周三中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率。