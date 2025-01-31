把握今明回暖好天氣！吳德榮：初五變天 開工日迎強烈冷氣團

今天大年初三，各地清晨仍偏冷，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地區平地低溫約11至14度，平地最低氣溫僅苗、竹仍在10度以下，苗栗西湖8.4度、新竹峨眉9.1度。今晨中層雲逐漸北移，伴隨鬆散降水回波，山區及東半部零星降雨；中南部有局部霧。

中央氣象署發布濃霧特報，今晨至上午西半部地區及晚間馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，台中已出現能見度不足200公尺的現象。

今天冷空氣續減弱，天氣回暖，日夜溫差仍大；吳德榮表示，中層雲逐漸北移，各地轉多雲，近山區及東半部偶有零星飄雨的機率，西半部有局部霧，要注意行車安全。北部12至25度、中部13至25度、南部14至26度、東部13至25度。

吳德榮表示，明天初四中層雲通過，天氣多雲、明顯偏暖，北部、東半部及山區偶有局部少量降雨的機率。周日初五鋒面快速掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫漸降。

下周一開工日，也是24節氣「立春」，吳德榮表示，強冷空氣南下，北、東有局部雨，氣溫遽降、北、東轉濕冷。下周二、周三溼冷轉乾冷，達強烈大陸冷氣團的機率最高，應注意保暖。下周一晚至下周二晨，2000公尺以上高山，例如太平山、合歡山有飄雪機率。

吳德榮表示，下周四至下周六冷空氣減弱，天氣逐日回暖。2月9日起另一波冷空氣南下，氣溫再降。但各國模式對此波冷空氣的模擬，不一致且持續調整，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。