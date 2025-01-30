嘉義大埔規模5.6地震 恐還有餘震

嘉義縣大埔鄉昨天上午發生芮氏規模五點六地震，最大震度五強，接著又發生四起規模三到四的地震，南台灣晃不停。交通部中央氣象署地震測報中心表示，這是一月廿一日大埔地震餘震，地震次數雖逐日下降，但未來一周仍可能有較大規模餘震。

交通部中央氣象署地震測報中心科長何美儀舉行記者會說，這是一月廿一日大埔地震餘震，成因與當日大埔地震相同，為板塊擠壓西部麓山帶，產生斷層活動所造成。

根據氣象署統計，一月廿一日大埔地震後至昨天，共發生卅八個顯著有感餘震、九十六個小區域有感餘震。何美儀說，廿五、廿六日與昨天分別發生芮氏規模五點五以上餘震，並且主震後餘震量沒廿一日多。國家級警報部分，地震發生七秒時，針對雲林縣、嘉義與台南市發出第一報，兩秒後針對彰化縣、高雄地區發出更新報。

地震專家郭鎧紋分析，整體來看，昨天以前所有發生在楠西區的地震，多是屬於在口宵里斷層以東的部分，昨天早上的地震則是在口宵里斷層的西邊，已跨過曾文溪，屬於崙後斷層的系統，也就是說，震央已經有往南延伸的趨勢。

昨天地震也影響交通狀況，數班高鐵列車一度延誤四十至七十分鐘，台鐵部分列車平均延誤約卅至四十分鐘。

為加強高鐵、台鐵運具聯防，減輕地震對列車延誤的影響，台鐵更於昨天中午十二時至下午五時對號列車增停新左營站、新烏日站，並開放站票、加強台鐵、高鐵的旅客疏運服務。

台南南化昨天下午三時十六分也發生規模四點九地震，地震深度十點六公里，屬極淺層地震，震央在台南市政府東北東方，位於台南市南化區，各地最大震度嘉義縣五弱，台南、高雄四級、嘉義市、雲林三級，共十二縣市有感。