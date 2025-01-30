音樂劇鐘樓怪人 3月重磅登台

每次來台演出皆有超級亮麗票房表現、在台圈粉無數的「經典法文音樂劇《鐘樓怪人》」，廿五周年世界巡迴即將在三月重返台灣、磅礡登台！

以巴黎聖母院為地理背景的「鐘樓怪人」出自法國大文豪雨果，也因為這部曠世鉅作，興起十九世紀對於歐洲古哥德式建築的關注，並成功促成古蹟建築的修繕、刺激歷史保護運動，當時年久失修的巴黎聖母院方能被妥善修復、保存，成為法國人心中永恆的守護神。然而二○一九年的一場祝融之災，將巴黎聖母院焚毀大半，耗時五年修復完結重新開放後，首月創下八十萬人造訪的新高人氣，象徵著法國文化嶄新的希望與重生。

世界名著「鐘樓怪人」多次搬上銀幕、改編成動畫電影，而一九九八年首次在巴黎演出即造成大轟動的「經典法文音樂劇《鐘樓怪人》」也在今年迎向二十五周年，巴黎聖母院重啟儀式上還邀約到過往曾飾演「鐘樓怪人科西莫多」的Garou演唱音樂劇知名歌曲「大教堂時代」等多首好歌。這次的世界巡迴同樣沒有錯過台灣，本次首度挑戰北中南三地演出，將以音樂劇磅礡華麗的舞台設計、演員歌手嘹亮渾厚的嗓音與絕美舞蹈的呈現，帶領台灣觀眾再次感受巴黎聖母院的巍峨莊嚴。

為感謝觀眾的熱烈支持與回響，法國製作單位確認為首次前進的台中再加碼四月六日（日）場次，之前沒搶到黃金席次的觀眾千萬別再錯過！

此外，針對二○二五年「文化幣」文化禮金擴大發放，十三歲至廿二歲青年可拿到六百到一二○○點不等的文化幣，主辦單位也祭出加碼優惠，只要使用文化幣購買本檔表演，當筆消費折三百元，也就是說如果以一二○○點文化幣購票，最多省一五○○元！希望吸引更多青少年關注藝文活動，培養觀賞優質表演的興趣！購票請上ｕｄｎ售票網https://pse.is/72ee4w