威力彩連摃27期 頭獎上看8.1億

大樂透春節加碼第七天，頭獎結束二連摃，在大年初二開出案注，共一點八六億元，每注零點九三億元。預估大年初三開獎的大樂透銷售金額約三億元，頭獎獎金保證一億元。

而連摃廿七期的威力彩，將在下周一再度開獎，預估銷售二點五億元，頭獎獎金將上看八點一億元。雖然今年春節加碼遊戲不含威力彩，但連摃廿七期的威力彩，累積下來的逾八億頭獎更引民眾矚目。

台彩統計，大年初二獎金一百萬元的春節大紅包，開出廿一組，總中獎注數為廿六注，其中十七組為單注中獎；三組是二注均分、一組是三注均分。

台彩統計至一月廿九日，已刮出二個二千萬元、九十七個一百萬元，其中新竹市知名廟口彩券行更刮出第二個「二千萬超級紅包」頭獎兩千萬。

這家廟口公益彩券行位於新竹市東區寺前里竹蓮街，代理人張先生表示，幸運刮出「二千萬超級紅包」頭獎的幸運兒是一對夫妻，這對夫妻帶著兒子跟女兒來到店裡挑選彩券，一張沒有擺好的二號「二千萬超級紅包」彩券吸引兒子跟女兒的目光。他們本以為自己沒有中獎，經過店員的協助，才發現左上角的遊戲一「春」還沒有刮開，結果竟刮到頭獎二千萬元。

此外，新北林口中正路的財氣特別旺，除夕夜一連兩家彩券行幸運刮出百萬獎，而且這兩家彩券行才距離二百公尺，已引起當地眾多民眾慕名前往試手氣。

而台彩今年的刮刮樂「二千萬超級大紅包」，據台彩統計，截至一月廿九日，頭獎九千萬元還剩下八個二千萬，一千一百零三個一百萬元可刮。