真的「蛇拿九穩」！連槓2期大樂透開出頭獎 近億得主在這2地

樂透春節加碼第7天，頭獎在今晚結束2連摃，在大年初二開出2注，共1.86億，每注0.93億，下期（大年初三）開獎的大樂透，銷售金額預估3億元，頭獎獎金保證1億元。

而連摃27期的威力彩，將在下周一再度開獎，預估銷售2.5億元，屆時頭獎獎金將上看8.1億元，雖然今年春節加碼遊戲不含威力彩，但連摃27期威力彩累積下來的逾8億頭獎更引民眾矚目。

台彩統計，本期大紅包開出21組，總中獎注數為26注，其中17組為單注中獎，3組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出50組，總中獎注數為62注，其中38組為單注中獎，12組為2注均分。活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為149組，剩餘331組，累積開出小紅包組數266組，剩餘534組，31日將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

台彩也指出，大樂透本期頭獎金額1.86億元共2注中獎，每注各得0.93億元，分別在台中市東勢區延平里豐勢路的全福順彩券行，和高雄市三民區的龍億來彩券行，31日預估銷售3億元，頭獎金額保證1億元。