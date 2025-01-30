真的「蛇拿九穩」！連槓2期大樂透開出頭獎 近億得主在這2地
樂透春節加碼第7天，頭獎在今晚結束2連摃，在大年初二開出2注，共1.86億，每注0.93億，下期（大年初三）開獎的大樂透，銷售金額預估3億元，頭獎獎金保證1億元。
而連摃27期的威力彩，將在下周一再度開獎，預估銷售2.5億元，屆時頭獎獎金將上看8.1億元，雖然今年春節加碼遊戲不含威力彩，但連摃27期威力彩累積下來的逾8億頭獎更引民眾矚目。
台彩統計，本期大紅包開出21組，總中獎注數為26注，其中17組為單注中獎，3組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出50組，總中獎注數為62注，其中38組為單注中獎，12組為2注均分。活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為149組，剩餘331組，累積開出小紅包組數266組，剩餘534組，31日將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
台彩也指出，大樂透本期頭獎金額1.86億元共2注中獎，每注各得0.93億元，分別在台中市東勢區延平里豐勢路的全福順彩券行，和高雄市三民區的龍億來彩券行，31日預估銷售3億元，頭獎金額保證1億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言