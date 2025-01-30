低溫特報發布！今晚至明上午偏冷 新竹、苗栗10度以下

中央氣象署發布低溫特報，今晚至明清晨新竹、苗栗局部地區有10度以下氣溫。台灣各地明天早晚仍偏冷，中南部、東南部等地有局部短暫陣雨，初三計畫走春出遊民眾記得帶雨具。

交通部中央氣象署今天下午發布低溫特報，影響時間為今天晚間至明天上午，受輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，今天晚上至明天清晨新竹縣、苗栗縣局部地區有攝氏10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

根據中央氣象署天氣概況，明天南方雲系北移，水氣由南往北增多，中南部及台東地區有局部短暫降雨，宜花、北部地區及澎湖、金門、馬祖雲多，也漸漸轉為有局部降雨的天氣，越晚降雨機率越增，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，明天清晨台南以北及宜蘭、金門、馬祖低溫約11至14度，其中新竹及苗栗有局部10度以下低溫發生的機率，其他地區低溫約15至17度，白天氣溫持續回升，各地高溫約19至24度，僅馬祖約17度。

中央氣象署表示，隨著氣溫回升水氣增，明天西半部清晨至上午有低雲或局部霧的機率，馬祖晚上開始有低雲或局部霧影響能見度，民眾務必多加留意航班資訊。此外，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動多注意安全。

中央氣象署提醒，2月1日初四鋒面接近，北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。初五鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲。