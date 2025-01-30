年夜飯吃「三井日式料理」上吐下瀉…狀況多被怒刷一星 業者回應了

台北知名日式餐廳「三井日式料理」近日傳出在除夕夜因訂位系統故障，導致讓顧客久等，並且出現A5和牛冷掉、用餐後上吐下瀉等情況，甚至民眾反應「孩子餓到舔醬油」。業者也表示，當日的確出現系統異常的情況，針對顧客上吐下瀉的情況，目前仍在調查當中。

三井餐飲集團旗下的「三井日式料理」位於台北市農安街，乃是北市極具代表性的日式料理餐廳。不過近日傳出年夜飯檔期出現多起消費糾紛，引起消費者紛紛在google評論中怒留一星。有網友表示「除夕團圓飯從7:50等到8:30才入座，現場一團亂，也沒有服務人員說明，每道菜間隔半小時以上，順序也錯亂，吃完都11點了…回去之後家人還上吐下瀉」、「我們9:10才就定位，催促多次9:40才上第一道菜，第二道菜又等了30分鐘⋯⋯，深夜11:30才一肚子氣的離開。孩子們因肚餓，還舔醬油吃」、「發生系統故障，如此大的一間集團餐廳竟然沒有任何應變措施！當晚只有一個人帶位，現場宛如薑母鴨餐廳現場」、「菜順序都亂上還少上餐點，而且上來的A5和牛完全是冷的」

根據業者答覆，當日訂位系統故障，所以現場改採人工處理。加上除夕夜人潮眾多，所以導致現場顧客久候，並且影響出餐順序。針對因上菜過久而留下負評的顧客，業者表示，該組顧客為第二輪用餐者，並且有小朋友同行。事發時與顧客確認後，也折扣未出餐的餐點費用。對於顧客反應「回去後上吐下瀉」的情況，業者指出當日人員衛生、食材處理均無問題，實際發生的情況仍待調查，並且感謝顧客給予反映。