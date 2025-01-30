快訊

年夜飯吃「三井日式料理」上吐下瀉…狀況多被怒刷一星 業者回應了

幸運兒動向大盤點！龍年刮刮樂頭獎破百個 「千萬級得主」都在4縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

年夜飯吃「三井日式料理」上吐下瀉…狀況多被怒刷一星 業者回應了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日式料理餐廳「三井日式料理」，傳出除夕夜多筆消費糾紛，引起民眾怒留一星。圖／取自三井官網
日式料理餐廳「三井日式料理」，傳出除夕夜多筆消費糾紛，引起民眾怒留一星。圖／取自三井官網

台北知名日式餐廳「三井日式料理」近日傳出在除夕夜因訂位系統故障，導致讓顧客久等，並且出現A5和牛冷掉、用餐後上吐下瀉等情況，甚至民眾反應「孩子餓到舔醬油」。業者也表示，當日的確出現系統異常的情況，針對顧客上吐下瀉的情況，目前仍在調查當中。

三井餐飲集團旗下的「三井日式料理」位於台北市農安街，乃是北市極具代表性的日式料理餐廳。不過近日傳出年夜飯檔期出現多起消費糾紛，引起消費者紛紛在google評論中怒留一星。有網友表示「除夕團圓飯從7:50等到8:30才入座，現場一團亂，也沒有服務人員說明，每道菜間隔半小時以上，順序也錯亂，吃完都11點了…回去之後家人還上吐下瀉」、「我們9:10才就定位，催促多次9:40才上第一道菜，第二道菜又等了30分鐘⋯⋯，深夜11:30才一肚子氣的離開。孩子們因肚餓，還舔醬油吃」、「發生系統故障，如此大的一間集團餐廳竟然沒有任何應變措施！當晚只有一個人帶位，現場宛如薑母鴨餐廳現場」、「菜順序都亂上還少上餐點，而且上來的A5和牛完全是冷的」

根據業者答覆，當日訂位系統故障，所以現場改採人工處理。加上除夕夜人潮眾多，所以導致現場顧客久候，並且影響出餐順序。針對因上菜過久而留下負評的顧客，業者表示，該組顧客為第二輪用餐者，並且有小朋友同行。事發時與顧客確認後，也折扣未出餐的餐點費用。對於顧客反應「回去後上吐下瀉」的情況，業者指出當日人員衛生、食材處理均無問題，實際發生的情況仍待調查，並且感謝顧客給予反映。

料理 除夕夜 食物中毒 餐廳

延伸閱讀

「三井」遭控年夜飯吃完上吐下瀉 網友轟現場混亂「孩子餓到舔醬油」

年夜飯啃個豬腳「牙就斷了」 牙醫師：春節讓爛牙現形

梁赫群除夕年夜飯險訂不到 靠關係「連鎖餐廳圍爐」竟遭誤會是「摳男」

除夕夜最不能接受哪款年菜？一票網友唾棄它：只能當肥料

相關新聞

年夜飯吃「三井日式料理」上吐下瀉…狀況多被怒刷一星 業者回應了

台北知名日式餐廳「三井日式料理」近日傳出在除夕夜因訂位系統故障，導致讓顧客久等，並且出現A5和牛冷掉、用餐後上吐下瀉等情...

初二大樂透頭獎上看2億元 彩券行湧入排隊人潮

台灣彩券大樂透農曆春節彩金加碼第7天，初一大樂透頭獎無人中獎，頭獎獎金1.68億元累入下一期，大年初二開獎的大樂透預計銷...

明晨恐氣溫急墜！初四鋒面逼近變天 下周一強烈冷氣團襲台可望降雪

今天是大年初二，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天各地天氣大致上晴朗，只有花東有些雲量稍微多的情況，所以高溫回升幅度快，今...

明初三國道將出現旅遊車潮 客運仍有7、8成空位

明天是大年初三，高公局預估將出現旅遊車潮，省道重點路段及銜接高速公路路段將有車多或壅塞情形，另為滿足民眾返鄉及外出乘車需...

35歲以上生育者10年增1.5倍 國健署生育補助最高15萬

今天是大年初二，有「回娘家」的習俗，老人家見到孫子女格外開心，現代人普遍晚婚、遲育，35歲以上生育者逾3成，是10年前的...

初三估現旅遊車潮 日月潭、朝天宮等19路段恐壅塞

明天是大年初三，交通部公路局估可能出現旅遊車潮，省道重點路段及銜接高速公路路段將有車多或壅塞情形，包含著名景點日月潭、朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。