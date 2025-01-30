明初三國道將出現旅遊車潮 客運仍有7、8成空位

明天是大年初三，高公局預估將出現旅遊車潮，省道重點路段及銜接高速公路路段將有車多或壅塞情形，另為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，依據目前預售情形，明(31)日西部國道客運尚有7成空位，東部國道客運尚有8成空位。

高公局預估明天大年初三將出現旅遊車潮，包含台1線水底寮至楓港、台18線接國3中埔交流道、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台64線接國3中和交流道、台74線臺中環線接國3交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲等路段；另台2線與台2乙線關渡至淡水、台2線福隆及萬里至大武崙、台3線大溪、大湖及古坑至梅山、台9線蘇花路廊、南迴公路、礁溪及新店至烏來、台14甲線清境農場、台17線南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮、台21線日月潭等路段。

另公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業，依據目前預售情形，明(31)日西部國道客運尚有7成空位，東部國道客運尚有8成空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

今天是大年初二，春節連假第6天，截至下午4時，台2乙線淡水捷運站路段、台3線武嶺橋鄰近大溪老街、台4線溪洲大橋至龍潭路段，午後開始有出現較多車流，另外台65線南下往國三路段也陸續出現車流。

公路局疏運應變小組將持續監控全省路況，連續假期返鄉出遊民眾可透過「省道即時路況資訊網〈網址：https://168.thb.gov.tw/〉」或「幸福公路APP」查詢最新省道路況訊息，或撥打專線：0800-231-035或0800-001-821查詢。