初三估現旅遊車潮 日月潭、朝天宮等19路段恐壅塞

明天是大年初三，交通部公路局估可能出現旅遊車潮，省道重點路段及銜接高速公路路段將有車多或壅塞情形，包含著名景點日月潭、朝天宮等19路段，鼓勵民眾多搭乘公共運輸。

春節連假開心出遊，塞車塞成「停車場」超掃興。公路局今天透過新聞稿提醒大年初三可能塞車路段，包含台1線水底寮至楓港、台18線接國3中埔交流道、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲等路段。

另外，台2線與台2乙線關渡至淡水、台2線福隆及萬里至大武崙、台3線大溪、大湖及古坑至梅山、台9線蘇花路廊、南迴公路、礁溪及新店至烏來、台14甲線清境農場、台17線南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮、台21線日月潭等路段，也都是公路局預測明天可能塞車路段。

公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有7成空位，東部國道客運尚有8成空位，以利滿足民眾返鄉及外出乘車需求，有需求民眾可至各客運業者網站查詢。呼籲民眾出遊前參考智慧化省道即時資訊服務網等，預先做好行前規劃，多加利用公共運輸。

大年初二回娘家車潮也造成部分路段出現車多或壅塞情形，根據公路局統計，截至下午3時止，台1線內獅至加祿堂、台2線竹圍至紅樹林及基隆至大武崙、台2戊線蘇澳路段、台3線大溪、大湖、梅山及旗山老街路段、台61線鳳鼻尾隧道至竹港大橋、竹南玄寶大橋都有壅塞現象。

中彰大橋及鹿港路段、台62線瑪陵隧道至安樂、台64線中和至新店、台65線新莊至接國一路段及土城至接國三路段、台66線平鎮、台74線太平至霧峰、太原至潭子系統及南屯至快官、台82線水上、台86線歸仁、關廟及仁德系統、台88線鳳山至五甲系統及大寮至竹田系統等路段也有壅塞。

雖然今天平地太陽露臉，天氣溫暖，但部分山區路段還是有路面結冰現象，公路局提醒，台14甲線29K至41K+500昆陽至大禹嶺路段路面結冰，限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。