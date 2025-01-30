快訊

年夜飯吃「三井日式料理」上吐下瀉…狀況多被怒刷一星 業者回應了

幸運兒動向大盤點！龍年刮刮樂頭獎破百個 「千萬級得主」都在4縣市

初三估現旅遊車潮 日月潭、朝天宮等19路段恐壅塞

中央社／ 台北30日電
圖為30日為大年初二，國道3號北向木柵系統路段中午湧現車潮。中央社
圖為30日為大年初二，國道3號北向木柵系統路段中午湧現車潮。中央社

明天是大年初三，交通部公路局估可能出現旅遊車潮，省道重點路段及銜接高速公路路段將有車多或壅塞情形，包含著名景點日月潭、朝天宮等19路段，鼓勵民眾多搭乘公共運輸。

春節連假開心出遊，塞車塞成「停車場」超掃興。公路局今天透過新聞稿提醒大年初三可能塞車路段，包含台1線水底寮至楓港、台18線接國3中埔交流道、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲等路段。

另外，台2線與台2乙線關渡至淡水、台2線福隆及萬里至大武崙、台3線大溪、大湖及古坑至梅山、台9線蘇花路廊、南迴公路、礁溪及新店至烏來、台14甲線清境農場、台17線南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮、台21線日月潭等路段，也都是公路局預測明天可能塞車路段。

公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有7成空位，東部國道客運尚有8成空位，以利滿足民眾返鄉及外出乘車需求，有需求民眾可至各客運業者網站查詢。呼籲民眾出遊前參考智慧化省道即時資訊服務網等，預先做好行前規劃，多加利用公共運輸。

大年初二回娘家車潮也造成部分路段出現車多或壅塞情形，根據公路局統計，截至下午3時止，台1線內獅至加祿堂、台2線竹圍至紅樹林及基隆至大武崙、台2戊線蘇澳路段、台3線大溪、大湖、梅山及旗山老街路段、台61線鳳鼻尾隧道至竹港大橋、竹南玄寶大橋都有壅塞現象。

中彰大橋及鹿港路段、台62線瑪陵隧道至安樂、台64線中和至新店、台65線新莊至接國一路段及土城至接國三路段、台66線平鎮、台74線太平至霧峰、太原至潭子系統及南屯至快官、台82線水上、台86線歸仁、關廟及仁德系統、台88線鳳山至五甲系統及大寮至竹田系統等路段也有壅塞。

雖然今天平地太陽露臉，天氣溫暖，但部分山區路段還是有路面結冰現象，公路局提醒，台14甲線29K至41K+500昆陽至大禹嶺路段路面結冰，限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

北港朝天宮 國道客運 塞車 日月潭 春節交通

延伸閱讀

日月潭小吃太療癒！地標九蛙變雞蛋糕 饕客大推「一蛙兩吃」

春節9天連假東部獨享 公路局推在地有腳租車優惠

去年逾19萬人次參加道安講習　公路局3月起委託民間辦理

台灣也有「櫻花預報」網站 專家曝日月潭最佳賞櫻時間

相關新聞

年夜飯吃「三井日式料理」上吐下瀉…狀況多被怒刷一星 業者回應了

台北知名日式餐廳「三井日式料理」近日傳出在除夕夜因訂位系統故障，導致讓顧客久等，並且出現A5和牛冷掉、用餐後上吐下瀉等情...

初二大樂透頭獎上看2億元 彩券行湧入排隊人潮

台灣彩券大樂透農曆春節彩金加碼第7天，初一大樂透頭獎無人中獎，頭獎獎金1.68億元累入下一期，大年初二開獎的大樂透預計銷...

明晨恐氣溫急墜！初四鋒面逼近變天 下周一強烈冷氣團襲台可望降雪

今天是大年初二，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天各地天氣大致上晴朗，只有花東有些雲量稍微多的情況，所以高溫回升幅度快，今...

明初三國道將出現旅遊車潮 客運仍有7、8成空位

明天是大年初三，高公局預估將出現旅遊車潮，省道重點路段及銜接高速公路路段將有車多或壅塞情形，另為滿足民眾返鄉及外出乘車需...

35歲以上生育者10年增1.5倍 國健署生育補助最高15萬

今天是大年初二，有「回娘家」的習俗，老人家見到孫子女格外開心，現代人普遍晚婚、遲育，35歲以上生育者逾3成，是10年前的...

初三估現旅遊車潮 日月潭、朝天宮等19路段恐壅塞

明天是大年初三，交通部公路局估可能出現旅遊車潮，省道重點路段及銜接高速公路路段將有車多或壅塞情形，包含著名景點日月潭、朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。