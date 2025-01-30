南部震不停 高鐵部分車次仍延誤10至30分鐘

台灣高鐵表示，受今(30)日10時12分嘉義地震影響，目前雖已解除全線速限，但受先前延誤及列車調度影響，部分車次仍有約10至30分鐘延誤。各站實際發車時間將依車站公告為準。

另外，為加速疏運受地震影響之旅客，台灣高鐵已與台鐵公司啟動聯合疏運，台鐵於中午12時至下午5時開放站票、對號列車增停新左營站、新烏日站。

台鐵則表示，台鐵公司工、電單位巡查路線及電車線設備，於下午1時巡查完畢，無發現災損狀況，設備無異常，列車逐步恢復正常行駛，影響44列次，共1265分。

乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：

(一)臺鐵公司官方網站，網址：

（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）

(二)臺鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

(三)各就近車站(臺鐵公司官方網站有各車站聯絡資訊)。