明晨恐氣溫急墜！初四鋒面逼近變天 下周一強烈冷氣團襲台可望降雪

今天是大年初二，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天各地天氣大致上晴朗，只有花東有些雲量稍微多的情況，所以高溫回升幅度快，今晚還是有些輻射冷卻影響，日夜溫差大，今晚到明晨仍要做好保暖工作。明天開始有南方雲系由南往北移動，中南部和台東明天雲量增多，可能有局部降雨，其他地區明晚也有降雨機率。

今天花蓮和部分台東地區雲量多一些，西半部大部分地區非常晴朗，所以夜間輻射冷卻效應強，所以西半部地區要留意輻射冷卻造成的低溫。由於輻射冷卻比較強，到了明天清晨西半部地區可能有局部霧影響能見度，馬祖明晚到周六也可能有局部霧，航班資訊要多加留意。

降雨趨勢，今晚台東、恆春半島、基隆北海岸、東北角可能有零星降雨。明天整體水氣稍微增多，水氣由南往北移動，一開始從南部、台東地區降雨，明晚中南部、台東、花蓮可能有局部降雨出現，北台灣可能也慢慢有局部降雨情況，建議攜帶雨具。

周六初四會有一道鋒面慢慢接近北部海面，北部、東半部容易有局部降雨出現，其他地區也有零星降雨，整體水氣沒有太多。周日初五鋒面通過，後面東北季風南下；下周一會有強烈大陸冷氣團南下，北部和東半部容易有局部降雨出現，一開始比較溼冷的天氣型態，中南部山區在鋒面通過時也可能有局部降雨，從溼涼慢慢轉為溼冷。

下周二水氣稍微減少，迎風面還是有降雨情況；下周二、周三迎風面基隆北海岸、東半部可能仍有局部降雨，西半部山區也可能有降雨情況。強烈大陸冷氣團影響，下周一、周二高山有零星降雪機率。

溫度趨勢，今天溫度逐漸回升，但要留意明天清晨可能因輻射冷卻造成低溫，明天、周六溫度仍逐漸回升；下一個降溫時間點就是初五，北部先降溫，到了下周一受到強烈大陸冷氣團影響，各地將有明顯降溫。預測整體溫度可能到下周三、周四才會逐漸回升，所以到下周一到下周三清晨都是比較冷的情況。