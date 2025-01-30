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35歲以上生育者10年增1.5倍 國健署生育補助最高15萬

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部自110年7月起，擴大試管嬰兒補助，已幫助近2.2萬對夫妻，成功產下逾2.4萬個孩子。新生兒示意圖。本報資料照片
衛福部自110年7月起，擴大試管嬰兒補助，已幫助近2.2萬對夫妻，成功產下逾2.4萬個孩子。新生兒示意圖。本報資料照片

今天是大年初二，有「回娘家」的習俗，老人家見到孫子女格外開心，現代人普遍晚婚、遲育，35歲以上生育者逾3成，是10年前的1.5倍，除高齡生產風險，也有愈來愈多不孕，或想生卻生不出來的案例，平均每7對夫妻中就有1對不孕，衛福部自110年7月起，擴大試管嬰兒補助，已幫助近2.2萬對夫妻，成功產下逾2.4萬個孩子，且符合資格者，首次申請可獲10至15萬元補助。

內政部112年人口統計資料顯示，國內女性生育平均年齡為32.44歲，其中35歲以上者逾3成（31.97%），是102年21.95%的1.5倍，衛福部國民健康署長吳昭軍指出，女性的卵巢功能及卵子品質，會隨年紀逐漸下降，使卵子不易受精、胚胎染色體異常的情況也隨之增加，除高齡生產風險，不孕或想生卻生不出來的也變多，我國約每7對夫妻中就有1對不孕，建議應及早進行婚育規畫，把握25歲至35歲的理想生育年齡。  

為了幫助不孕夫妻，實現生育期待及減輕經濟負擔，國健署自110年7月1日起，實施擴大試管嬰兒補助，過去3年半來，已幫助近2.2萬對夫妻，成功產下逾2.4萬多寶寶，如夫妻經1年以上規律性生活仍未懷孕，應盡早尋求醫療協助，也鼓勵不孕症夫妻善用補助資源，每胎次最多可獲6次療程補助，讓擁有二寶、三寶的夢想，也能夠成真。

吳昭軍表示，只要經醫師判斷有進行試管嬰兒療程的需要，且夫妻一方具我國國籍，並於我國戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，就可至全國102家特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助，首次申請最高可領補助金新台幣10萬元，中低及低收入戶最高可領新台幣15萬元。

「女孩男孩一樣好，生來通通都是寶」，吳昭軍呼籲，兩性平權應從孕育開始，國內相關醫療法規也禁止懷孕做性別篩檢，除非出於性聯遺傳疾等醫療必要，不應進行胎兒性別篩選或性別選擇性墮胎；進行人工生殖，也不得選擇胚胎性別；除非基於醫學理由，醫師不應以任何形式揭露胎兒性別。

國健署表示，民眾如需了解人工生殖補助申辦流程，及補助內容等更多詳細資訊，可到國健署官方網站「試管嬰兒專區」查詢，或在上班時間撥打專線諮詢02-25580900，由專人提供即時服務。

國健署 性別 生育 試管嬰兒

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