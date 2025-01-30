台北燈節周日傍晚亮燈 2大路線輕鬆賞燈拍照打卡

台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線沿途欣賞絢爛燈光盛宴並拍照打卡，並鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往，避免塞車。

觀傳局推薦賞燈路線一，從西本願寺出發，遊客漫步於「開運光廊」，並可至樹心會館領取限量祈福卡寫下對未來祝福，掛於「祈福燈林」燈籠下。接著前往紙雕藝術家精心設計的「白蛇轉」拍照打卡，透過燈組多重場景設計；而中華路成都路口「祥蛇迎春」則巧妙結合當代塗鴉藝術與傳統福袋概念。

接著從捷運西門站6號出口往北，可看到由日本搖滾天團GLAY主唱TERU特別創作「等待豐收的樹」燈組，寓意為困難環境中找到希望並迎來豐收。最後抵達中山堂廣場，欣賞象徵對未來期許與生命祝福的「翹首以盼」與「扭轉乾坤」燈組，最後欣賞半小時一場「福蛇豆豆」主燈秀。

另一條賞燈路線，則由捷運北門站出發，至「競賽燈區」（2月5日開展），欣賞來自全國燈藝好手60組作品，展現傳統花燈的技藝與創新設計及「友好城市燈區」有來自16個國家與城市的多元特色燈飾，讓遊客不用出國即可感受異國文化風情。

接著前往福星國小天橋，可看到藝術家與國小學童共同創作上百顆燈籠的「跳躍新春」；與林強合作的「台北留聲機」燈組，結合聲音藝術與燈光，透過與陽明山海芋相似的留聲機造型與炫麗燈效，打造沉浸式的音樂體驗。最後，沿著酉陽街進入中山堂主燈區，於「喜臨門」拍照，並欣賞每半小時展演的主燈秀。