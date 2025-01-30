快訊

嘉義地震驚傳曾文水庫「蔣公銅像」被震倒 整座沉沒消失在水中

財神爺到！「這家」彩券行超旺 刮出第2個2000萬大紅包

聽新聞
0:00 / 0:00

台北燈節周日傍晚亮燈 2大路線輕鬆賞燈拍照打卡

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供

台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線沿途欣賞絢爛燈光盛宴並拍照打卡，並鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往，避免塞車。

觀傳局推薦賞燈路線一，從西本願寺出發，遊客漫步於「開運光廊」，並可至樹心會館領取限量祈福卡寫下對未來祝福，掛於「祈福燈林」燈籠下。接著前往紙雕藝術家精心設計的「白轉」拍照打卡，透過燈組多重場景設計；而中華路成都路口「祥蛇迎春」則巧妙結合當代塗鴉藝術與傳統福袋概念。

接著從捷運西門站6號出口往北，可看到由日本搖滾天團GLAY主唱TERU特別創作「等待豐收的樹」燈組，寓意為困難環境中找到希望並迎來豐收。最後抵達中山堂廣場，欣賞象徵對未來期許與生命祝福的「翹首以盼」與「扭轉乾坤」燈組，最後欣賞半小時一場「福蛇豆豆」主燈秀。

另一條賞燈路線，則由捷運北門站出發，至「競賽燈區」（2月5日開展），欣賞來自全國燈藝好手60組作品，展現傳統花燈的技藝與創新設計及「友好城市燈區」有來自16個國家與城市的多元特色燈飾，讓遊客不用出國即可感受異國文化風情。

接著前往福星國小天橋，可看到藝術家與國小學童共同創作上百顆燈籠的「跳躍新春」；與林強合作的「台北留聲機」燈組，結合聲音藝術與燈光，透過與陽明山海芋相似的留聲機造型與炫麗燈效，打造沉浸式的音樂體驗。最後，沿著酉陽街進入中山堂主燈區，於「喜臨門」拍照，並欣賞每半小時展演的主燈秀。

觀傳局表示，2月2日至2月16日燈節期間，酉陽街、秀山街、永綏街及延平南路將實施部分時段交通管制，現場無提供停車位，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具至北門或西門站周邊步行至會場，本次活動共規畫四大展區，也推出兩條賞燈推薦路線，讓賞燈民眾參考。

台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供
台北燈節將於2月2日周日初五登場，每天下午5時至晚上10時亮燈。此次共規畫四大展區，為讓民眾輕鬆順暢賞燈，觀傳局規畫兩條賞燈路線，民眾可依照推薦路線，沿途欣賞絢爛燈光盛宴，並拍照打卡。圖／台北觀傳局提供

觀傳局

延伸閱讀

彰化走春推薦！ 在地旅遊記者熟門熟路　賞燈買花開運小旅行

南彰化賞花賞燈 社頭燈籠大道年味滿滿

彰化家扶燈籠開賣 暖心小四生捐紅包 爌肉飯名店買燈籠送客人

雲林這些燈區提前啟燈 提早賞燈感受新春喜氣

相關新聞

嘉義大埔規模5.6地震影響 高鐵部分班次延誤40至70分鐘

嘉義大埔上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，受地震影響路段，台灣高鐵部分車次延誤40至70分鐘，提醒尚未...

美FDA「最高級別」召回樂事洋芋片1口味 台灣現況曝

今天是大年初二，親友團聚免不了零食相伴。不過美國食品藥物管理局（FDA）日前公布，知名洋芋片品牌「樂事」（Lay’s）生...

嘉義大埔規模5.6強震 高鐵9班次列車臨時停車 台鐵按各級規定降速慢行

今天上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震。台鐵檢視路線情況，台灣高鐵則有所影響。

初二嘉義強震6縣市國家級警報響 網友：好搖啊

年前南部餘震不斷，今大年初二習俗上回娘家的日子，但上午10時11分，國家級地震警報又響起，中央氣象署發布地震速報，指南部...

6縣市國家級警報響！上午10時11分嘉義大埔規模5.6極淺層地震 最大震度5強

今天上午10時11分左右，南部地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花...

台鐵228連續假期賣出逾5.5萬張票 中長途尚有剩餘座位

台鐵公司今天零時起開放228連續假期（2月27日至3月3日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至上午9時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。