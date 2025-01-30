高鐵列車解除地震影響速限 逐步恢復正常運轉

嘉義縣大埔鄉今天上午地震，台灣高速鐵路股份有限公司表示，受地震影響路段長達84.7公里，經過巡檢、確認設施安全無虞後，自中午12時45分開始解除速限，車次逐步恢復正常。

台灣高鐵指出，今天上午受到嘉義地震影響，台中站至台南站路段測得地震偵測告警達1級至2級，隨後立即成立緊急應變中心並依標準作業程序，進行軌道、電力及土建設施巡檢。

依標準作業程序巡檢，台灣高鐵表示，確認安全無虞後，漸進提升列車運轉速度，中午12時45分開始解除速限，由於受影響路段長達84.7公里，加上適逢初二班次密集時段，仍須逐步消化在巡檢期間降速運轉或延後的車次，目前各車次依照實際運轉調度狀況，逐步恢復正常運轉中。

台灣高鐵指出，如果旅客有疑問可詢問車站服務人員，而未出門旅客出發前可先到台灣高鐵官網查詢最新營運資訊。