嘉義大埔地震致雙鐵延誤 台鐵下午增停新左營、新烏日站並開放站票

今天上午10時11分在嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震。台鐵台中（山線、沙鹿（海線）=彰化=岡山間按4級、香山=台中間、瑞穗=富里間按3級地震規定辦理。台鐵列車平均延誤約30至40分鐘，台鐵路線目前正常，並逐漸恢復正常運行。目前高鐵列車約延誤40至70分鐘，已全線解除速限。

台灣高鐵受今天嘉義地震影響，台中站至台南站間路段測得地震偵測告警達1級至2級；台灣高鐵公司立即成立緊急應變中心（EOC），並依標準作業程序，進行軌道、電力及土建設施巡檢，經漸進提升運轉速度（時速45公里以下、70公里、120公里、170公里、230公里）並確認各項設施安全無虞後，自下午12時45分全線解除速限。

高鐵表示，今天地震影響高鐵路段長達84.7公里，故需較長時間進行安全巡檢作業，且適逢大年初二、班次密集時段，致巡檢完成後，也須逐步消化巡檢期間降速運轉或延後發車的各車次。

另為加強高鐵、台鐵運具聯防，減輕地震對列車延誤的影響，台鐵公司中午12時至下午5時對號列車增停新左營站、新烏日站，並開放站票、加強台鐵、高鐵旅客疏運服務。

台鐵提醒乘客出門前，詢問列車最新運行資訊，可洽台鐵公司官方網站（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip），或24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打），或各就近車站。