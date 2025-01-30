快訊

嘉義大埔規模5.6地震！台南大樓磁磚碎落滿地 祖孫超商購物躲過一劫

目擊者曝曾急轉90度！美航64人客機撞黑鷹直升機「傳4人獲救」川普回應了

台東2兄弟疑用蠟燭取暖 初二凌晨發生祝融雙雙不幸葬身火窟

國道3處事故已排除 高公局估下午17路段易壅塞

中央社／ 台北30日電

高速公路局公布今天上午車流仍在預期範圍內，國道3起小客車追撞事故皆已排除，預估下午17處壅塞路段包含國道1號南向楊梅－新竹，以及國道5號南向南港系統－頭城、北向宜蘭－坪林等。

高公局表示，今天上午有3起小客車追撞事故分別發生在國1北向324.7公里處、國1高架北向49.5公里處、國10東向11.7公里處，事故雖一度導致車輛回堵但目前都已經排除。

高公局預估下午重點壅塞路段為國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統，北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口、圓山－大華系統。

另外，國3南向土城－關西，北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5南向南港系統－頭城，北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10東向鼎金系統－燕巢系統，西向仁武－左營端等路段。

高公局建議，國5南向用路人於下午5時後出發，並透過高速公路1968網站及APP（應用程式）且在行駛途中收聽警廣掌握路況，避開國道壅塞路段及時段。

國道 高公局

延伸閱讀

不斷更新／初二國道遍地「紫爆」 國5北返恐塞到深夜

明初二回娘家國道易塞路段出爐 國五北上恐塞至深夜

下午車潮現國道多段紅爆 明初二8大易壅塞路段一次看

除夕追撞豪車！高雄8旬翁駕車追撞藍寶堅尼Urus

相關新聞

嘉義大埔規模5.6地震影響 高鐵部分班次延誤40至70分鐘

嘉義大埔上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，受地震影響路段，台灣高鐵部分車次延誤40至70分鐘，提醒尚未...

美FDA「最高級別」召回樂事洋芋片1口味 台灣現況曝

今天是大年初二，親友團聚免不了零食相伴。不過美國食品藥物管理局（FDA）日前公布，知名洋芋片品牌「樂事」（Lay’s）生...

嘉義大埔規模5.6強震 高鐵9班次列車臨時停車 台鐵按各級規定降速慢行

今天上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震。台鐵檢視路線情況，台灣高鐵則有所影響。

初二嘉義強震6縣市國家級警報響 網友：好搖啊

年前南部餘震不斷，今大年初二習俗上回娘家的日子，但上午10時11分，國家級地震警報又響起，中央氣象署發布地震速報，指南部...

6縣市國家級警報響！上午10時11分嘉義大埔規模5.6極淺層地震 最大震度5強

今天上午10時11分左右，南部地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花...

台鐵228連續假期賣出逾5.5張票 中長途尚有剩餘座位

台鐵公司今天零時起開放228連續假期（2月27日至3月3日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至上午9時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。