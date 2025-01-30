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台鐵228連續假期賣出逾5.5張票 中長途尚有剩餘座位
台鐵公司今天零時起開放228連續假期（2月27日至3月3日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至上午9時，總計完成3萬4619筆、5萬5697張訂票，訂票過程順利。
台鐵說，旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於2月1日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。
截至上午9時車票預訂概況，東部幹線台北往花蓮、台東方向，2月27日長途各時段自強號中、長途均有座位。台東、花蓮往台北方向3月2日長途各時段自強號中、長途均有座位。
西部幹線車票預訂部分，台北往高雄方向2月27日長途各時段自強號中、長途均有座位。高雄往台北方向3月2日長途各時段自強號中、長途均有座位。
南迴線車票預訂概況，高雄往台東方向2月27日長途各時段自強號中、長途均有座位。台東往高雄方向3月2日長途各時段自強號中、長途均有座位。
台鐵說，另2月27、28及3月2日加開之實名制列車，將於1月31日周五零時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。
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