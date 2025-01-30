快訊

嘉義大埔規模5.6地震！台南大樓磁磚碎落滿地 祖孫超商購物躲過一劫

目擊者曝曾急轉90度！美航64人客機撞黑鷹直升機「傳4人獲救」川普回應了

台東2兄弟疑用蠟燭取暖 初二凌晨發生祝融雙雙不幸葬身火窟

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵228連續假期賣出逾5.5張票 中長途尚有剩餘座位

聯合報／ 記者馮靖惠／台北即時報導
228連續假期東部實名制列車班次。圖／台鐵公司提供
228連續假期東部實名制列車班次。圖／台鐵公司提供

台鐵公司今天零時起開放228連續假期（2月27日至3月3日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至上午9時，總計完成3萬4619筆、5萬5697張訂票，訂票過程順利。

台鐵說，旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於2月1日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

截至上午9時車票預訂概況，東部幹線台北往花蓮、台東方向，2月27日長途各時段自強號中、長途均有座位。台東、花蓮往台北方向3月2日長途各時段自強號中、長途均有座位。

西部幹線車票預訂部分，台北往高雄方向2月27日長途各時段自強號中、長途均有座位。高雄往台北方向3月2日長途各時段自強號中、長途均有座位。

南迴線車票預訂概況，高雄往台東方向2月27日長途各時段自強號中、長途均有座位。台東往高雄方向3月2日長途各時段自強號中、長途均有座位。

台鐵說，另2月27、28及3月2日加開之實名制列車，將於1月31日周五零時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵公司今天零時起開放228連續假期訂票，截至上午9時，總計完成3萬4619筆、5萬5697張訂票。本報資料照片
台鐵公司今天零時起開放228連續假期訂票，截至上午9時，總計完成3萬4619筆、5萬5697張訂票。本報資料照片

台東 台鐵 自強號

延伸閱讀

高雄紫斑蝶越冬聚谷 茂管處邀賞全台唯一奇景

初一屏東、高雄2民眾落海 海巡順利救上岸

高雄男除夕夜拿辣椒水搶超商 2名女店員都被噴

柯志恩發福袋 寶貝女兒洪均首度亮相成「嬌點」

相關新聞

嘉義大埔規模5.6地震影響 高鐵部分班次延誤40至70分鐘

嘉義大埔上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，受地震影響路段，台灣高鐵部分車次延誤40至70分鐘，提醒尚未...

美FDA「最高級別」召回樂事洋芋片1口味 台灣現況曝

今天是大年初二，親友團聚免不了零食相伴。不過美國食品藥物管理局（FDA）日前公布，知名洋芋片品牌「樂事」（Lay’s）生...

嘉義大埔規模5.6強震 高鐵9班次列車臨時停車 台鐵按各級規定降速慢行

今天上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震。台鐵檢視路線情況，台灣高鐵則有所影響。

初二嘉義強震6縣市國家級警報響 網友：好搖啊

年前南部餘震不斷，今大年初二習俗上回娘家的日子，但上午10時11分，國家級地震警報又響起，中央氣象署發布地震速報，指南部...

6縣市國家級警報響！上午10時11分嘉義大埔規模5.6極淺層地震 最大震度5強

今天上午10時11分左右，南部地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花...

台鐵228連續假期賣出逾5.5張票 中長途尚有剩餘座位

台鐵公司今天零時起開放228連續假期（2月27日至3月3日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至上午9時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。