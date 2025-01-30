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嘉義大埔規模5.6地震影響 高鐵部分班次延誤40至70分鐘

聯合報／ 記者馮靖惠／台北即時報導
台灣高鐵部分車次延誤40至70分鐘，提醒尚未出門的旅客，前往高鐵站前可預先線上查詢。記者曾吉松／攝影
台灣高鐵部分車次延誤40至70分鐘，提醒尚未出門的旅客，前往高鐵站前可預先線上查詢。記者曾吉松／攝影

嘉義大埔上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，受地震影響路段，台灣高鐵部分車次延誤40至70分鐘，提醒尚未出門的旅客，前往高鐵站前可預先線上查詢。

台灣高鐵表示，受今日10時12分嘉義地震影響，台中至台南間測得地震偵測告警達1級至2級；台灣高鐵公司立即成立緊急應變中心（EOC），並依標準作業程序，進行軌道、電力及土建維修人員地面巡檢。

巡檢期間，受地震影響路段，部分車次延誤40至70分鐘，台灣高鐵表示，感謝旅客於天災期間的配合與耐心等候，如有任何疑問可就近洽詢車站服務人員，也特別提醒尚未出門的旅客，前往高鐵站前可預先線上查詢：台灣高鐵企業網站>關於高鐵>最新公告，高鐵公司將即時於首頁公告最新營運資訊。

台鐵公司表示，1月30日10時11分在嘉義縣政府東南方40.5公里、位於嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，已啟動相關巡檢機制，目前路線、電力、號誌均正常，行車運轉逐漸恢復中，請旅客隨時注意行車資訊及通告。

台灣高鐵部分車次延誤40至70分鐘，提醒尚未出門的旅客，前往高鐵站前可預先線上查詢。記者曾吉松／攝影
台灣高鐵部分車次延誤40至70分鐘，提醒尚未出門的旅客，前往高鐵站前可預先線上查詢。記者曾吉松／攝影

嘉義 地震 高鐵

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