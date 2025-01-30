美FDA「最高級別」召回樂事洋芋片1口味 台灣現況曝

今天是大年初二，親友團聚免不了零食相伴。不過美國食品藥物管理局（FDA）日前公布，知名洋芋片品牌「樂事」（Lay’s）生產商菲多利（Frito-Lay）公司自主通報，召回旗下一款13盎司「派對分享包」（Party Size） 經典薯片，因產品未標示過敏原「牛奶」，可能引發致命的過敏反應，衛福部食藥署表示，被召回的產品在國內沒有申請食品輸入查驗紀錄。

據了解，美國FDA去年12月18日發布，菲多利公司回收一款，包裝為13盎司的洋芋片產品「樂事經典洋芋片」（Lay’s Classic Potato Chips），原因是產品未標示牛奶為過敏原，回收的產品批號為6462307xx或6463307xx，效期則到今年2月11日，FDA考量可能導致的嚴重不良反應，本周再次宣布，將此召回令調高至最高級別的「一類召回」。

食藥署代理署長林金富表示，經查至113年12月22日止，回收產品未有申請食品輸入查驗紀錄，食藥署已即時聯繫我國業者，要求業者依據食品安全衛生管理法第7條落實自主管理，經業者說明，確認輸入我國產品非受影響產品，本案經評估列屬綠燈。

食藥署提醒，年節期間民眾如赴美旅遊，應避免購買及食用問題食品，民眾以個人自用自國外攜回或郵寄回國產品，其金額及數量單項價值在1000美元以下，重量在6公斤以內，得免申請食品輸入查驗，惟輸入供販賣或雖為「個人」自用但超過免驗限量者，仍須依食安法第30條辦理申請食品輸入查驗，違者將依食安法第47條處辦。

林口長庚兒童過敏氣喘中心主治醫師葉國偉說，牛奶過敏在嬰幼兒族群相對常見，因為這本來就是他們的主食，且對「牛奶」過敏的，通常對羊奶也會有不適症狀，包含蕁麻疹等全身皮膚症狀、腹痛、腹瀉等，嚴重會導致休克，其中拉肚子容易讓人聯想到「乳糖不耐症」，但這並不是過敏，而是人體內乳糖消化酶不足。

小朋友剛出生都喝奶，通常建議母奶為主，不過無法餵母奶的，則會選擇配方奶，葉國偉表示，曾收治一名4、5個月大的男嬰，孩子一喝奶就拉肚子，看起來也不像一般寶寶那樣白白胖胖，反而是有點營養不足，就會懷疑可能是牛奶過敏。

透過去除可能的過敏原，或是抽檢驗抗體等方式，可以確認是否牛奶過敏，葉國偉說，開始吃副食品的寶寶，可透過豆類等來源替代，小一點的可能就需要母乳庫中的母乳作為營養來源，不過，牛奶過敏的小朋友，在成長過程通常都會慢慢適應，2、3歲左右就會產生耐受性、不會出現過敏症狀，但仍提醒民眾，選購相關產品時，要充分檢視產品中過敏原標示，即使是堅果奶、燕麥奶等，也要看看是否含有牛奶。