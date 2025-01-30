初二嘉義規模5.6強震全台災情曝 消防署教你保命要招
地牛再度翻身！今天上午10時許嘉義大埔發生規模5.6地震，嘉義縣最大震度達到5強、嘉義市、台南、高雄、雲林、南投、彰化、台中等地也有4級。消防署表示這起地震並無人員傷亡，但造成台18線約69.5公里處落石，目前採單線通車雙向管制。
消防署指出，上午地震發生後各縣市消防局立即出動轄內分隊進行災情查報，目前尚未接獲災情通報。交通部份高鐵台中至台南段因地震延誤9班次，目前降速進行巡檢，後續南下北上列車時程均會延誤。台鐵列車、北捷、桃捷、中捷、高捷均正常運行，國道5號全線正常通車。但在台18線約69.5K處及大埔鄉台3線341.8K處均有落石情形，均採單線通車；台18線部分預計13時恢復正常通車，其餘路況查證中。另外嘉義市有接獲民眾回報停水狀況，預計下午3時恢復供水，其餘皆正常運作。
消防署提醒，近期台灣南部連續地震，今天初二回娘家民眾開車時如遇大地震，在一般道路時駕駛應立即靠右邊停車、使用收音機或手機蒐集災害資訊、留下車鑰匙和聯絡方式並攜帶駕照及行照進行避難。若在高速公路時要避免緊急煞車、打開危險警告燈並減速將車輛靠右邊停車，道路安全檢查期間駕駛應在車內等待，通過收音機或手機了解情況，遵循國道警方巡邏車的引導指示。
消防署呼籲，地震來臨時別急著逃跑，應先保護頭頸部，執行抗震保命3步驟：趴下、掩護（固定）、穩住。平時也應做好各項防災準備：固定家中大型傢俱、準備三日份儲糧、準備緊急避難包、擬定家庭防災計畫。床鋪位置注意不要在電視、書架或大型家具前；手電筒可放置在床邊；床邊準備拖鞋或鞋子，以防地震後誤踩物品或玻璃；手機放在隨手可及的地方。發生地震時不要急著離開床上，轉身臉部朝下趴著，縮起雙腳，並用枕頭保護自己頭頸部，直到搖晃停止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言