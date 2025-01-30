初二嘉義規模5.6強震全台災情曝 消防署教你保命要招

地牛再度翻身！今天上午10時許嘉義大埔發生規模5.6地震，嘉義縣最大震度達到5強、嘉義市、台南、高雄、雲林、南投、彰化、台中等地也有4級。消防署表示這起地震並無人員傷亡，但造成台18線約69.5公里處落石，目前採單線通車雙向管制。

消防署指出，上午地震發生後各縣市消防局立即出動轄內分隊進行災情查報，目前尚未接獲災情通報。交通部份高鐵台中至台南段因地震延誤9班次，目前降速進行巡檢，後續南下北上列車時程均會延誤。台鐵列車、北捷、桃捷、中捷、高捷均正常運行，國道5號全線正常通車。但在台18線約69.5K處及大埔鄉台3線341.8K處均有落石情形，均採單線通車；台18線部分預計13時恢復正常通車，其餘路況查證中。另外嘉義市有接獲民眾回報停水狀況，預計下午3時恢復供水，其餘皆正常運作。

消防署提醒，近期台灣南部連續地震，今天初二回娘家民眾開車時如遇大地震，在一般道路時駕駛應立即靠右邊停車、使用收音機或手機蒐集災害資訊、留下車鑰匙和聯絡方式並攜帶駕照及行照進行避難。若在高速公路時要避免緊急煞車、打開危險警告燈並減速將車輛靠右邊停車，道路安全檢查期間駕駛應在車內等待，通過收音機或手機了解情況，遵循國道警方巡邏車的引導指示。