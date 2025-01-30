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初二嘉義大埔規模5.6地震 氣象署：0121餘震、不排除還有大規模餘震

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初二嘉義大埔規模5.6地震 氣象署：0121餘震、不排除還有大規模餘震

聯合報／ 記者馮靖惠／台北即時報導
嘉義大埔上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，地震深度10公里的有感地震，最大震度在嘉義大埔有5強，另外包括彰化縣、雲林縣、高雄市、台南市等縣市也都有觀測到最大震度4級。圖／中央氣象署提供
嘉義大埔上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，地震深度10公里的有感地震，最大震度在嘉義大埔有5強，另外包括彰化縣、雲林縣、高雄市、台南市等縣市也都有觀測到最大震度4級。圖／中央氣象署提供

今天大年初二又搖了！嘉義大埔上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，地震深度10公里的有感地震，氣象署地震測報中心科長何美儀表示，最大震度在嘉義大埔有5強，另外包括彰化縣、雲林縣、高雄市、台南市等縣市也都有觀測到最大震度4級。氣象署召開記者會分析，目前的餘震都還算是0121大埔地震的餘震，成因目前還是一樣。後續不排除還會有大規模的餘震發生，請民眾務必小心。

至於國家級警報，何美儀表示，地震發生7秒後就已經針對嘉義、台南發布國家級警報，兩秒後針對彰化和高雄發布警報。氣象署分析，雖然近日餘震數已有逐日下降，可是未來一周還是要注意可能發生大規模餘震發生。

何美儀表示，根據統計，主震目前已經有38個顯著有感地震，96個小區域有感地震，合計共有134個地震。

0121大埔地震餘震，截至今天上午10時50分的統計。圖／中央氣象署提供
0121大埔地震餘震，截至今天上午10時50分的統計。圖／中央氣象署提供
0121大埔地震餘震，截至今天上午10時50分的統計。圖／中央氣象署提供
0121大埔地震餘震，截至今天上午10時50分的統計。圖／中央氣象署提供

國家級警報 地震 餘震

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