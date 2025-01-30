把握好天氣 初三由南往北變天 強烈冷氣團擾開工日

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聯合報／ 記者馮靖惠／台北即時報導
今天還算是天氣舒適、溫暖適合外出活動的天氣，留意日夜溫差大。本報資料照片
今天還算是天氣舒適、溫暖適合外出活動的天氣，留意日夜溫差大。本報資料照片

今天初二好天氣，中央氣象署預報員劉沛滕表示，寒流減弱，高溫會比昨天更高一些，今天還算是天氣舒適、溫暖適合外出活動的天氣，留意日夜溫差大。明天初三南邊開始有水氣雲系上來，所以雲量開始增多，水氣將由南往北移動，可能從中南部地區、台東先開始出現局部降雨，其他地區慢慢也開始有零星雨勢，這樣的雨勢並不會太多，外出要攜帶雨具備用。

劉沛滕表示，今天台灣上空目前只有花東、恆春半島雲量較多，西半部甚至北台灣都是晴朗穩定天氣。明天南邊水氣開始聚集起來，慢慢由南往北移動，明天中南部和台東開始出現局部降雨，外出建議攜帶雨具備用。

今天白天大部分地區晴朗，沒有太多降雨，唯獨東半部雲量多一些。今晚台東、恆春半島、東北角、基隆北海岸可能有高一點降雨機率。明天雲系慢慢由南邊上來，各地雲量增多，中南部和台東明天有雨；北台灣和花蓮可能明晚降雨機率增加一些，但雨勢不會太大。

降雨趨勢，周六初四由於鋒面逐漸接近台灣，北部地區、宜蘭可能開始出現降雨情形，中南部還有殘存雲系，所以其他地區可能會有零星降雨。初三、初四可能都有降雨機率，建議外出攜帶雨具備用。主要明顯雨勢會在周日初五這天，鋒面通過之後，帶來涼冷空氣，北部和東半部、中南部山區可能局部降雨。下周一有更強冷空氣要下來，北部和東半部、中南部山區將是比較溼冷的天氣。

下周二、周三轉為相對乾冷的天氣型態，不過花東和中南部山區仍可能有殘存降雨出現，西半部慢慢轉為乾冷天氣型態。

溫度趨勢，今晚到明天清晨還是有局部低溫狀況，可能有輻射冷卻出現情形，整體溫度明天、周六逐漸回升，不過白天雲系比較多一些，所以溫度不會太高，只是夜間低溫回升一些。周日由於鋒面通過，北台灣白天率先高溫下降趨勢，下周一、下周二之後強烈大陸冷氣團影響，各地溫度略微往下降一點。預估下周二清晨相對低溫的時候，各地可能出現11、12度低溫。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 台東

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