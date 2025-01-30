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嘉義大埔連5震！上午10時15分規模4.3淺層地震 最大震度4級

聯合報／ 記者馮靖惠／台北即時報導
第49號顯著有感地震報告。圖／氣象署提供
第49號顯著有感地震報告。圖／氣象署提供

嘉義大埔連3震！上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，地震深度10公里，包括彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台南市共6縣市收到國家級警報。

各地震度級：嘉義縣地區最大震度 5強、台南市地區最大震度 4級、高雄市地區最大震度 4級、嘉義市地區最大震度 4級、雲林縣地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 4級、彰化縣地區最大震度 4級、台中市地區最大震度 4級、台東縣地區最大震度 3級、苗栗縣地區最大震度 3級、屏東縣地區最大震度 2級、花蓮縣地區最大震度 2級、澎湖縣地區最大震度 2級、宜蘭縣地區最大震度 2級、新竹縣地區最大震度 2級、新竹市地區最大震度 1級、、桃園市地區最大震度 1級、新北市地區最大震度 1級。

接著上午10時13分，氣象署發布小區域有感地震報告，震央在嘉義縣政府東南方37.1公里，位於嘉義縣大埔鄉，發生芮氏規模3.4地震，地震深度11.9公里。各地震度級：嘉義縣地區最大震度 3級、台南市地區最大震度 1級、高雄市地區最大震度 1級。

氣象署再於上午10時15分發布第49號顯著有感地震報告，在嘉義縣政府東南東方37.7公里，位於嘉義縣大埔鄉，發生芮氏規模4.3地震，地震深度12公里。各地震度級：嘉義縣地區最大震度 4級、台南市地區最大震度 2級、高雄市地區最大震度 2級、嘉義市地區最大震度 2級、雲林縣地區最大震度 2級、南投縣地區最大震度 2級、、彰化縣地區最大震度 2級、台中市地區最大震度 2級、台東縣地區最大震度 1級、花蓮縣地區最大震度 1級、苗栗縣地區最大震度 1級。

氣象署上午10時21分發布小區域有感地震報告，在嘉義縣政府東南方36.9公里，位於嘉義縣大埔鄉，發生芮氏規模3.2地震，地震深度10.7公里。各地震度級：嘉義縣地區最大震度 4級、台南市地區最大震度 3級、高雄市地區最大震度 1級。

數秒後再1起小區域有感地震，氣象署說，上午10時21分在嘉義縣政府東南方36.9公里，位於嘉義縣大埔鄉，發生芮氏規模3.3地震，地震深度10.4公里。各地震度級：嘉義縣地區最大震度4級、台南市地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度1級、高雄市地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級。

嘉義 地震

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