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初二嘉義強震6縣市國家級警報響 網友：好搖啊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
中央氣象署發布地震速報，指南部地區上午10時11分發生顯著有感地震。圖／取自中央氣象署
中央氣象署發布地震速報，指南部地區上午10時11分發生顯著有感地震。圖／取自中央氣象署

年前南部餘震不斷，今大年初二習俗上回娘家的日子，但上午10時11分，國家級地震警報又響起，中央氣象署發布地震速報，指南部地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就進步難，趴下、掩護、穩住，有高雄網友驚呼「好搖啊」，還有網友直呼「快逃啊」；高雄市消防局指，目前未接獲相關災情報案。

中央氣象署發布第48號顯著有感地震報告，今天上午10時11分，在嘉義縣政府東南方40.5公里，位於嘉義縣大埔鄉，發生芮氏規模5.6地震，地震深度10公里。本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台南市。

各地震度級：嘉義縣地區最大震度 5強、台南市地區最大震度 4級、高雄市地區最大震度 4級、嘉義市地區最大震度 4級、雲林縣地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 4級、彰化縣地區最大震度 4級、台中市地區最大震度 4級、台東縣地區最大震度 3級、苗栗縣地區最大震度 3級、屏東縣地區最大震度 2級、花蓮縣地區最大震度 2級、澎湖縣地區最大震度 2級、宜蘭縣地區最大震度 2級、新竹縣地區最大震度 2級、新竹市地區最大震度 1級、、桃園市地區最大震度 1級、新北市地區最大震度 1級。

嘉義 國家級警報 地震

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