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6縣市國家級警報響！上午10時11分嘉義大埔規模5.6極淺層地震 最大震度5強
中央氣象署發布第48號顯著有感地震報告，今天上午10時11分，在嘉義縣政府東南方40.5公里，位於嘉義縣大埔鄉，發生芮氏規模5.6地震，地震深度10公里。本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、台南市。
各地震度級：嘉義縣地區最大震度 5強、台南市地區最大震度 4級、高雄市地區最大震度 4級、嘉義市地區最大震度 4級、雲林縣地區最大震度 4級、南投縣地區最大震度 4級、彰化縣地區最大震度 4級、台中市地區最大震度 4級、台東縣地區最大震度 3級、苗栗縣地區最大震度 3級、屏東縣地區最大震度 2級、花蓮縣地區最大震度 2級、澎湖縣地區最大震度 2級、宜蘭縣地區最大震度 2級、新竹縣地區最大震度 2級、新竹市地區最大震度 1級、、桃園市地區最大震度 1級、新北市地區最大震度 1級。
氣象署地震測報中心將於上午11時20分說明這起地震。
台鐵公司表示，因彰化至嘉義地區地震，需執行路線檢查／慢速行駛，列車將有所延遲，請旅客留意列車資訊看板。
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