初二回暖好天氣 明起變天水氣由南而北增 收假日北部陡降溫

今天是大年初二，終於揮別寒流，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，雖然整體氣溫已經開始回升，但殘餘的冷空氣配合夜間的輻射冷卻降溫，仍帶來普遍性的低溫，高雄以北、宜蘭花蓮昨晚到今晨的郊區低溫都在10度或以下，平地最低溫在苗栗三灣4.8度，屏東、台東也僅有11至12度。

今天受高壓迴流偏東風環境影響、水氣仍然偏少，歐宗學表示，預估白天期間天氣持續穩定，北部、西半部晴到多雲、花東地區雲量稍多、以多雲為主，大多數地區在陽光照射下明顯回溫，各地白天高溫20度以上，北部、東半部20至22度、中南部22至24度，市區或內陸更溫暖一些。入夜後再度降溫，預估低溫程度及範圍縮減，日夜溫差相當大。

明天初三隨著南方雲系北上，預估水氣由南而北會陸續增多，歐宗學表示，天氣變化的時間較先前的預報提早，南部、東南部地區從上午開始就會轉為多雲或陰天，並有局部短暫雨機會。

他說，明天下半天水氣會繼續往中北部移動，下午到傍晚的中部地區、晚間到深夜的北部地區也都會轉多雲或陰並有局部短暫雨。氣溫方面會比今天再溫暖一些，尤其雲量增多以後阻礙輻射冷卻降溫，夜間的低溫情形會緩和許多。

周六初四白天期間水氣短暫減少，歐宗學表示，西半部地區轉多雲為主、仍有陽光露臉，山區附近才有較高的短暫雨機會。東半部地區多雲或陰並有局部短暫雨。晚起隨著鋒面南下接近並逐漸通過，中北部、東半部都有機會轉為陰雨天氣，氣溫變化不大、仍相對溫暖。

周日收假日時受東北季風影響，水氣會稍微減少，歐宗學表示，桃園以北、東半部雲量偏多並有局部短暫雨，其他地區則大致是多雲到晴天氣，氣溫則會有較大差異出現，尤其是北部地區周日全天僅有16至20度，與前一天的16至25度相比會明顯轉涼冷，南來北往務必注意氣溫變化。

下周一開工日，也是24節氣的「立春」，歐宗學表示，水氣又有增多趨勢，不過迎風面北部、東半部的陰雨天氣才比較明顯，中南部大致是多雲天氣，平地降雨機率較低，山區附近會有短暫雨機會。下周二以後水氣才會逐漸減少，降雨範圍縮減至山區附近。這兩天要注意會有強烈大陸冷氣團南下帶來顯著降溫，各地又會大幅度轉冷，後續要注意氣象署是否再發布低溫特報。

歐宗學表示，近期的天氣預報開始有點春天的味道出現，容易發生變動，從明天開始預報的不確定性相對較高，各地的天氣情形會較難掌握，建議民眾出門前看一下最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。