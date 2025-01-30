快訊

國家級警報響！上午10時11分南部有感地震 10縣市震度3級以上

他驚訝原價屋組電腦「不附驅動光碟、說明書」了？網嘆：早已成常態

中職／大跳三振舞！李珠珢任SBS演藝大獎頒獎人成創舉 網：啦啦隊界大谷翔平

春遊潮鐵 搭遊園小火車賞公共藝術

中央社／ 台北30日電

國營台灣鐵路股份有限公司今天表示，潮州鐵道園區春節連假期間正常營業，除提供遊園小火車讓參觀民眾搭乘，也可觀賞「移動的軌跡—潮州鐵道園區公共藝術」。

為推動台鐵、屏東縣鐵道觀光與開創地方經濟發展及擴展台鐵多角化經營模式，台鐵1月於潮鐵啟用「移動的軌跡—潮州鐵道園區公共藝術」，透過深富美感及想法藝術創作，打造潮鐵為更自然和諧空間。

台鐵說，相關公共藝術由10名藝術家精心規劃，計有永續台鐵、卷卷凳與穿梭隧道等作品，從「時光與旅程」主題出發，延伸並呈現與文化及環境相關元素，象徵列車穿梭各地經歷的多彩景象，串聯人生不同階段情感與經歷。

園區總面積達8公頃的潮鐵結合車輛維修、展示、鐵道觀光和生態環境，戶外為動物友善場域並結合多元生態，2022年12月開幕，截至2024年底破85萬人次入園。

天氣晴朗時，在潮鐵可遠眺北大武山景，近觀則有車輛排列在山前美景，使潮鐵成為台鐵及屏東新興觀光景點。

公共藝術 台鐵 鐵道

延伸閱讀

台鐵公司攜手博物館 過年走春探索各地鐵道文化

彰化海牛娶親今揭幕喜氣洋洋 第四河分署採納建議將追加母牛

彰化芳苑紅樹林海空步道暴紅後...海牛娶親未開幕先轟動

立院刪預算 陳世凱：編列很多預算給屏東 沒顧好就不見

相關新聞

國家級警報響！上午10時11分南部有感地震 10縣市震度3級以上

今天上午10時11分左右，南部地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花...

初二地牛翻身！ 台南楠西上午6時1分規模4.0淺層地震 最大震度3級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午6時1分，在台南市政府東北方39.1公里，位於台南市楠西區，發生芮氏規模4.0...

苗栗三灣4.8度！逐日回暖沒幾天 吳德榮：下周2股強冷空氣恐再有寒流

今天大年初二，清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫為苗栗縣三灣鄉4.8度，新竹...

初一大樂透摃龜！明天頭獎上看2億元 19組單注中獎抱回百萬

大樂透又摃龜，頭獎獎金累入下一期，明天大年初二開獎的大樂透預計銷售金額3億元，頭獎獎金上看2億元。台彩統計，今（29）日...

大年初一 民眾寺廟走春、參香 祈求來年平安來年平安

大年初一、春節也就是農曆過年，相傳古時有年獸四處為害，而在除夕夜過後年獸終於離開，慶祝彼此存活下來，平安地長了一歲。大年...

14縣市低溫特報！未來4天雨區曝光 明起回溫「好天氣到這日」

根據中央氣象署17時最新預報，受輻射冷卻影響，氣象署持續針對14縣市發布低溫特報，今夜間至明晨有10度以下低溫發生機率，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。