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影／初二透早回娘家仍「踩雷」 國道中部路段塞成大型停車場
今天大年初二，是民間傳統嫁出女兒回娘家的日子，加上天氣晴朗，民眾紛紛出遊，國道1號、2號中部南下路段一大早就湧進大量車流，部分路段甚至紅色警示，車速40公里以下，並有至少3件事故，國道警方呼籲駕駛人耐心駕駛，並保持行車距離。
由於預期今天國道中部路段是個塞車雷區，很多民眾為了避免塞車，趕在一大早就上路，張姓駕駛人說，他帶太太回高雄娘家，上午6時半從苗栗出發，沒想到7時不到，國1從台中到彰化路段就開始塞車。
國1今天上午的路況，國道公路警察第三大隊指出，今天約上午7時開始，由國3從彰化系統交流道轉到國1的車流變多，造成彰化交流道到南屯交流道南下行駛車輛走走停停，呈現紅色警示，車速約在30公里到40公里之間，上午到8時30分為止，發生約3件小擦撞事故，但很快就排除。
至於國3路況，國道公路警察第七大隊指出，上午7時左右，中投公路到霧峰系統交流道南下路段、中興系統到中興交流道間 ，也出現車多情形，甚至出現紅色警示，車速40公里左右，預期到中午前，車流依然會很大。
國道警方提醒駕駛人，因車流量大，駕駛人要耐心行駛，必須保持行車距離，並注意路況，必要時應改走替代道路。
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