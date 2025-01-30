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今回暖、初三晚水氣增 下周一「立春」再迎強烈冷氣團

聯合報／ 記者馮靖惠／台北即時報導
下周一強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。本報資料照片
下周一強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。本報資料照片

今天大年初二，輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，中央氣象署表示，今天白天高溫較昨天上升一些，北部、東半部約20至22度，中南部高溫22至25度，日夜溫差大，澎湖、金門高溫18、19度，馬祖高溫14度。天氣方面，各地及澎、金、馬各地大多為多雲到晴，只有花東地區有零星短暫雨，晚間宜蘭及東北角也有零星降雨機率。

明天初三清晨輻射冷卻影響，早上偏冷，西半部地區日夜溫差大，白天風向轉東南風，水氣漸增，各地轉為多雲的天氣，東半部及東北角、基隆北海岸一帶有零星短暫雨。

明晚至周六初四鋒面接近，南邊的水氣移入，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，北台灣也逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣。

周日初五鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲。

下周一是24節氣的「立春」，強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。下周二、下周三強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；水氣減少稍轉乾，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨。北部、東半部約9至16度，中部11至23度，南部13至24度，花東12至21度，澎湖13至17度，金門11至16度，馬祖10至13度。

下周四至下周六持續受冷空氣影響，各地天氣偏冷；水氣稍增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。後期冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

明天至周六西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊，行車用路注意安全。近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。下周一晚至下周二北部、東北部2500公尺以上高山及中部3000公尺左右高山有零星降雪的機率。

馬祖 高溫

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