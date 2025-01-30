苗栗三灣4.8度！逐日回暖沒幾天 吳德榮：下周2股強冷空氣恐再有寒流

今天大年初二，清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫為苗栗縣三灣鄉4.8度，新竹縣峨眉鄉也只有5.3度、雲林縣崙背鄉7.1度；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨氣溫雖較昨晨略回升，但台南以北仍有10度以下的低溫，各地區平地的最低氣溫約在7至10度。

今、明兩天冷空氣逐日減弱，天氣逐日回暖。吳德榮表示，今天各地晴朗穩定，明天初三中層雲逐漸北移，西半部轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。今、明兩天夜溫差大、應注意。今天北部8至25度、中部7至25度、南部9至26度、東部10至25度。

吳德榮表示，周六初四中層雲通過，天氣多雲時晴、仍偏暖，山區及花東有局部少量降雨的機率。周日初五鋒面快速掠過，北、東有局部短暫雨，山區有零星少量降雨的機率，氣溫下降。

下周一開工日，吳德榮表示，下周一至下周六強冷空氣分兩股南下；下周一溼冷，氣溫遽降；下周二、周三轉乾冷，加上輻射冷卻有達到強烈大陸冷氣團或寒流的機率。下周四冷空氣減弱，下周五、周六將有第二2股強冷空氣再南下，氣溫再降。但各國模式對第2股的模擬分歧更大，且持續調整中，應繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。