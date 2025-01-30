顧慮習俗 急診人潮常在初二後

急診人潮今恐湧現。衛福部疾管署預估，農曆年後腹瀉就醫人次，單周將到達廿萬到廿三萬人次、流感預估單周破十五萬人次，兩者將創近五年同期新高。不過，台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇表示，按往例，急診通常會在初二後湧現人潮。

顏瑞昇表示，原因是多數年前就有不適症狀的患者，忌諱過年就醫會一年成了「藥罐子」患者，因而強忍疼痛或不適感，他呼籲，若有嚴重不適感千萬別強忍應立即就醫。

從去年底到今年初，國內社區流行多種病毒，夏季流感一路延續到今年的流感季，另外因為歲末年終，尾牙聚餐多，諾羅病毒、輪狀病毒橫行，去年底到今年初頻頻傳出食物中毒案例。

疾管署於過年前就預估，農曆年後會有一波就醫潮，疾管署發言人曾淑慧解釋，依過去監測的數據顯示，除夕到初五，通常是初二開始就醫人潮才會開始變多。

顏瑞昇解釋，會出現初二患者增加的原因與習俗有關，在台灣的習俗裡，過年期間如果就醫，會影響到未來一年的運勢，所以很多人能不要在過年期間看醫師就盡量避免，初二就診人潮會增加，通常初二就醫的患者，早在除夕或是年前就有一些不適症狀，忍到初二或初三才到院就醫。

顏瑞昇表示，雖然初二起，急診患者會較多，但從年初開始，感染諾羅病毒的患者就明顯增加，雖然過年期間，台灣人偏好不就醫，但光是除夕，因發燒、腹瀉到急診的個案，仍比往常多二到三成。

顏瑞昇指出，季節性流感、感冒、肺炎的患者，今年除夕夜就醫的人數也偏高。

多數腹瀉的患者因飲食而起，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，從初一起，不少家庭會將象徵「年年有餘」剩菜剩飯，重新加熱後食用，他提醒，若要重新加熱食物，應取出該餐需要吃的份量即可，不建議整份食物重新加熱，除了會讓菜的營養素流失，也可能因為菜色暴露在餐桌上，增加微生物孳生的機會，大幅增加腹瀉、嘔吐機率。