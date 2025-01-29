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初一大樂透摃龜！明天頭獎上看2億元 19組單注中獎抱回百萬
大樂透又摃龜，頭獎獎金累入下一期，明天大年初二開獎的大樂透預計銷售金額3億元，頭獎獎金上看2億元。台彩統計，今（29）日大樂透春節大紅包開出27組，小紅包開出44組。
大樂透春節加碼第6天，頭獎累積到1.68億元，但並未開出，獎金累入下一期，30日開獎的大樂透頭獎獎金上看2億元，累積連2摃可望刺激更高銷售額，不排除大年初二開獎的大樂透頭獎，獎金會比預期高。大樂透獎號：15、17、22、26、32、42，特別號12。
春節加碼獎項的部分，本期開出的9個春節大紅包獎號從小到大依序為02、03、05、11、19、21、24、37和39，春節小紅包獎號為46
1月29日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出27組，總中獎注數為37注，其中19組為單注中獎，6組為2注均分，2組為3注均分；本期小紅包開出44組，總中獎注數為52注，其中36組為單注中獎，8組為2注均分。
台彩統計，活動截至本期為止累積開出大紅包組數為128組，剩餘352組，累積開出小紅包組數為216組，剩餘584組，次期（1月30日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
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