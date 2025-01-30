聽新聞
0:00 / 0:00
大樂透頭彩2連摃 威力彩上看7.1億
大樂透春節加碼第六天，頭獎昨二連摃，預估今天初二開獎的大樂透銷售金額三億元，頭獎獎金上看二億元。大年初二還有更高額的頭獎可能開出，連摃廿六期的威力彩，頭獎獎金上看七點一億元，雖然今年春節加碼遊戲不含威力彩，但連摃累積下來的頭獎更吸引人。
大樂透春節加碼有大紅包及小紅包，台彩統計，今天獎金一百萬元的春節大紅包，開出廿七組，總中獎注數為卅七注，其中十九組為單注中獎，各組獨得一百萬元，六組是二注均分；獎金十萬元的春節小紅包則是開出四十四組，總中獎注數為五十二注，其中卅六組為單注中獎，八組為二注均分。
電腦彩券選號只有兩方式，自己選或交給電腦選，台彩列出去年開出的廿九張億元頭獎電腦彩券的選號方式，有廿張是電腦選號，占比約七成，其餘九張是自選號中獎，占約三成，顯示交給電腦號選中億元大獎的張數自選號碼的二倍。
台彩也發現，其中有六張是以同樣選號連續投注二期至十期不等，幸運對中其中一期頭獎。去年二月十四日、二月十五日、四月十六日開出的大樂透頭獎，都是投注十期。這六張多期投注相同選號中，有五張是自選號碼，只有一張是電腦選號。
而去年廿九名億元頭獎幸運兒中，有廿七人是男性。台彩還發現，生肖屬猴可能有極佳偏財運，去年億元中獎人生肖以馬、猴、豬最多，各占百分之十三點八，占比最少的生肖則是鼠及兔，都只有約百分之三點四。而第四屆（一○三至一一二年）億元中獎人，以屬猴占比百分之十二最多，生肖豬則最少。
億元中獎人星座也有明顯差異，去年億元中獎人以摩羯座、雙魚座、獅子座最多；第四屆則以天秤座居冠，摩羯與雙魚居次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言