今明好天氣 日夜溫差大

今天大年初二，受輻射冷卻影響，中央氣象署持續針對十四縣市發布低溫特報，清晨西半部有十度以下低溫發生機率，苗栗局部有機會出現六度以下低溫，不過，白天起氣溫隨即迅速回升，今北部、東半部高溫可來到廿二度，中南部更上看廿五度。氣象署說，從初二回娘家至初三白天均是好天氣。

但提醒民眾，根據環境部空品預報指出，因高壓出海及伴隨輻射冷卻影響，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為橘色提醒等級，對敏感族群不健康。

氣象署預報員劉沛滕指出，今天清晨受輻射冷卻影響，上午起各地氣溫回升，且會較年初一更溫暖，北部至東半部高溫約在廿至廿二度間，中南部可上看廿卅至廿五度，白天天氣可謂相當舒適，僅東半部有零星降雨。

劉沛滕談到，但今、明兩天仍要留意日夜溫差大，明起初三白天起雲量漸增，天氣仍屬穩定舒適，民眾可以把握時間出遊。而初三晚間至二月一日、年初四鋒面接近台灣水氣漸增，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦轉有雨。

至於初五，劉沛滕說，鋒面通過伴隨東北季風增強，各地降溫，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨。

劉沛滕表示，年初六開工日將受強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，但北部至東北部雨勢漸緩逐漸轉乾冷，各地恢復多雲到晴的天氣模式，僅東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，屆時轉乾冷後是否受輻射冷卻影響，氣象署將持續觀察。