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14縣市低溫特報！未來4天雨區曝光 明起回溫「好天氣到這日」
根據中央氣象署17時最新預報，受輻射冷卻影響，氣象署持續針對14縣市發布低溫特報，今夜間至明晨有10度以下低溫發生機率，苗栗局部有機會出現6度以下低溫。但明天白天起氣溫隨即回升，北部、東半部高溫可來到22度，中南部更是上看25度，初二回娘家至初三白天均是好天氣。
氣象署預報員劉沛滕表示，今天入夜後到明天清晨仍受輻射冷卻影響，台南以北到花蓮要留意出現10至13度的低溫，高屏、澎湖低溫約在14至15度間，尤其西半部沿海、近山區等，需慎防10度以下氣溫發生機率。
明天大年初二傳統習俗回娘家，劉沛滕指出，明天上午各地氣溫回升，且會較今日更溫暖，北部至東半部高溫約在20至22度間，中南部更可上看23至25度，白天天氣可謂相當舒適，僅東半部有零星降雨。
劉沛滕談到，但明、後天仍要留意日夜溫差，1月31日初三白天起雲量漸增，天氣仍屬穩定舒適，民眾可以把握時間出遊，初三晚間至2月1日年初四鋒面接近台灣水氣漸增，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦轉有雨；2日年初五鋒面通過伴隨東北季風增強，各地降溫，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨。
劉沛滕表示，3日年初六開工日受到強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，但北部至東北部雨勢漸緩逐漸轉乾冷，各地恢復多雲到晴，僅東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨。屆時轉乾冷後是否受輻射冷卻影響，氣象署將持續觀察。
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