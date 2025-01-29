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下午車潮現國道多段紅爆 明初二8大易壅塞路段一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今天大年初一天氣佳，民眾走春國道也湧現車潮，高公局表示截至下午15時，國道全線交通量為66.6百萬車公里。聯合報系資料照
今天大年初一天氣佳，民眾走春國道也湧現車潮，高公局表示截至下午15時，國道全線交通量為66.6百萬車公里。聯合報系資料照

今天大年初一天氣佳，民眾走春國道也湧現車潮，高公局表示截至下午15時，國道全線交通量為66.6百萬車公里，預估今日將來到123百萬車公里，國道五號北向宜蘭到頭城、頭城至坪林段壅塞紅爆，尤其宜蘭－頭城時速僅29公里。明天初二「回娘家」，高公局也提醒，國五南向南港系統到頭城早上5時至下午5時壅塞，民眾可即早上路。

高公局路況預報員陳立哲表示，今日國五南向雪隧通過量至下午15時約2萬7000輛次，和去年同期相較約減少6.8%。又今日起國道車流湧現，國一南向楊梅到新竹、土城到關西等路段車流量大；中區國一彰化到西螺、國三快官到名間車流亦大；南區大致正常；國五南向坪林到頭城車多壅塞，北向雪隧同樣車多回堵。

根據高公局即時路況，下午16時，西部國道多段紅爆，國三南向鶯歌系統到大溪時速僅28公里，大溪到龍潭時速36公里；國一南向銅鑼到三義時速29公里；國三南向苑裡到大甲時速則為35公里；國一南向北斗到西螺服務站時速29公里。提醒用路人留意。

明日年初二傳統習俗回娘家，高公局也預估明天易壅塞路段。陳立哲指出，國五南向南港系統到頭城早上5時至下午5時壅塞；國一南向楊梅到頭份、國三南向中和到關西，早上到中午間車流量大。

陳立哲也表示，明天中部國道南向彰化到埔鹽系統，早上7時至下午2時車流量大；國三南向快官到霧峰、草屯到名間，早上到中午為車流量尖峰。南部國道國一南向大灣到路竹、國10東向鼎金系統至燕巢，車流量則集中於上午9時至12時間。

另外，高公局也提醒用路人，國一平鎮系統埔鹽系統，石碇、坪林早上5時至中午12時前匝道封閉；國五蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向下午1時到6時實施高乘載管制，未坐滿三人的小型車禁止進入。

國道 流量 高公局

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