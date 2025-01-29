把握好天氣走春 初三晚起由南往北降雨 下周強烈冷氣團不排除上修

今天大年初一好天氣適合走春，中央氣象署預報員劉沛滕表示，白天西半部大部分地區可見陽光，天氣舒適，不過要留意，晴朗天氣會有明顯輻射冷卻作用，所以今晚到明天清晨台南以北、宜蘭、金門可能會有局部10度以下低溫，日夜溫差大。初三晚上水氣增多、鋒面接近，建議把握初三白天之前相對穩定好天氣外出走走。

這樣比較穩定的天氣，會持續到周五初三白天，劉沛滕表示，初三晚上開始會有一道鋒面在台灣北邊慢慢形成，將受到南邊水氣變多影響，中南部和花東地區開始有局部降雨機率，北部也可能逐漸轉為降雨情況。所以初三晚上到周六初四天氣轉為不穩定，周日初五鋒面通過台灣，緊跟著東北季風，之後還有強烈大陸冷氣團影響。

未來降雨趨勢，劉沛滕表示，今天只有花東、恆春半島有零星降雨，明天白天大致一樣，基隆北海岸、東北角明晚到周五白天可能有零星降雨出現。主要天氣變化將在初三晚上出現到初四，有一些水氣慢慢從南邊上來，中南部和花東有局部降雨，北台灣也逐漸開始有降雨狀況。

劉沛滕表示，初五鋒面開始要通過台灣，包括北部、東半部、中南部山區都有一些下雨情況；後面跟著東北季風，以及更後面有強烈大陸冷氣團南下，因此下周一上班日迎風面的北部和東半部還是有局部降雨，水氣會慢慢減少，到下周二轉為相對乾冷的天氣型態，不過花東和中南部山區可能還有雨勢出現。

溫度趨勢，劉沛滕表示，今晚還有12至14度低溫，尤其西半部的台南以北地區可能會有局部10度以下低溫出現，初二、初三整體溫度慢慢往上回升；不過初三、初四雲量稍微多一些，白天氣溫回升有限。初五之後鋒面通過，溫度率先下降，後續到下周一、周二整體溫度會更明顯下降，氣象署預測後面這波的冷空氣目前強烈大陸冷氣團等級，但強度可能還有變化空間，是相對比較冷的時候。