初二人潮恐爆發！疾管署估春節2疾病就醫數 將雙創近5年新高

衛福部疾管署預估，今年春節後腹瀉就醫人次，單周將到達20萬到23萬人次，恐創下近5年新高，而流感疫情也同樣預估在春節後，單周破15萬人次，同樣創近5年同期新高；台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇表示，按過往經歷，急診通常會在初二後開始人潮爆發，主因是台灣有個習俗，如果春節期間就醫，接下來一年就會成為「藥罐子」，而初二開始人潮增加，通常是除夕就出現不適症狀，撐到初二才就醫。

疾管署發言人曾淑慧表示，依過往經驗，春節期間因為多數門診未開設，民眾若不幸出現急症多集中於急診就醫，但主要的就醫人潮仍會集中在春節後，此次預估腹瀉就醫人次，會在春節後的一周，單周就醫人次突破20萬，最高預估會達23萬人次就醫；流感則是預估年後破15萬人次就醫。依照過去的監測數據，除夕到初五的急診類流感就醫情況，通常是初二開始人數會愈來愈多。

顏瑞昇說，依臨床觀察也是從初二起，急診就醫人潮會明顯增加，在台灣的習俗裡，過年期間如果就醫，會影響到未來一年的運勢，所以很多人能不要在過年期間看醫師就盡量避免，初二就診人潮會增加，通常初二就醫的患者，早在除夕或是年前就有一些不適症狀，忍到初二或初三才到院就醫。

不過，雖然初二起，急診患者會較多，但從年初開始，感染諾羅病毒的患者就明顯增加，雖然過年期間，台灣人偏好不就醫，但光是除夕，因發燒、腹瀉到急診的個案，仍比往常多二到三成，另外，季節性流感、感冒、肺炎的患者，今年除夕夜就醫的人數也偏高。

顏瑞昇表示，如果過年期間出現腹瀉症狀，建議先禁食，先喝運動飲料，最好是一半溫開水配上一半運動飲料，先在腹瀉後飲用，後續吃較為清淡的食物，如果腹瀉症狀持續，甚至吃東西後，立刻嘔吐，建議立即就醫。