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1圖看未來4天雨區！下周強冷空氣接力 這天強烈冷氣團直逼寒流
今天初一，白天氣溫稍回升，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，這波寒流逐漸減弱，明天初二、周五初三白天陽光照射下溫度回升，高溫可達20度以上；但夜晚至清晨期間依然受輻射冷卻效應影響，仍有機會出現10至14度左右低溫，日夜高低溫差大，早出晚歸務必適時添加衣物，這兩天的天氣算是春節期間最舒適的。
下一次天氣變化，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，分別是周六初四南方水氣通過，全台均有下雨機會，周日初五鋒面通過，降雨範圍以北部及東部為主，天氣相當不穩定，安排室外活動要有雨備方案。
緊接著下周一開工日，另外一波強烈大陸冷氣團南下，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地氣溫大幅下降，再度轉冷；北、東部先濕寒後轉乾，中、南部大致維持晴朗，這波強烈冷氣團強度直逼寒流。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周中後段預估還會頗強的冷空氣接力南下，溫度起伏會相當大，至於會多冷，繼續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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