快訊

初一國運籤出爐！苗栗玉清宮抽「人民」下下籤 暗示朝野對立恐兩敗俱傷

國外新年怎麼過？「招財大法」樂透打牌一路發 各國好運習俗看過來

解放軍東部戰區初一發影片！《以武止戈》揭戰區戰備情形 片尾驚見台灣地圖

聽新聞
0:00 / 0:00

1圖看未來4天雨區！下周強冷空氣接力 這天強烈冷氣團直逼寒流

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今天初一，白天氣溫稍回升。聯合報系資料照片
今天初一，白天氣溫稍回升。聯合報系資料照片

今天初一，白天氣溫稍回升，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，這波寒流逐漸減弱，明天初二、周五初三白天陽光照射下溫度回升，高溫可達20度以上；但夜晚至清晨期間依然受輻射冷卻效應影響，仍有機會出現10至14度左右低溫，日夜高低溫差大，早出晚歸務必適時添加衣物，這兩天的天氣算是春節期間最舒適的。󠀠

下一次天氣變化，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，分別是周六初四南方水氣通過，全台均有下雨機會，周日初五鋒面通過，降雨範圍以北部及東部為主，天氣相當不穩定，安排室外活動要有雨備方案。󠀠

緊接著下周一開工日，另外一波強烈大陸冷氣團南下，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地氣溫大幅下降，再度轉冷；北、東部先濕寒後轉乾，中、南部大致維持晴朗，這波強烈冷氣團強度直逼寒流。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周中後段預估還會頗強的冷空氣接力南下，溫度起伏會相當大，至於會多冷，繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

未來4天雨區模擬。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
未來4天雨區模擬。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

冷氣團 颱風

延伸閱讀

好天氣走春 初三入夜變天轉溼冷 下周一強烈冷氣團襲台

初一寒流減弱但入夜再次顯著降溫 走春注意氣溫變化

苗栗三灣2.3度！吳德榮：漸回暖明晨仍冷 下周強冷空氣堪比這波寒流

寒流南下氣溫驟降 不減回家過年的喜悅

相關新聞

1圖看未來4天雨區！下周強冷空氣接力 這天強烈冷氣團直逼寒流

今天初一，白天氣溫稍回升，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，這波寒流逐漸減弱，明天初二、周五初三白天陽光照射下...

大年初一 民眾寺廟走春、參香 祈求來年平安來年平安

大年初一、春節也就是農曆過年，相傳古時有年獸四處為害，而在除夕夜過後年獸終於離開，慶祝彼此存活下來，平安地長了一歲。大年...

台鐵公司攜手博物館 過年走春探索各地鐵道文化

台鐵公司與各地方政府及文化單位合作，以借展或代管方式提供文物，讓社會大眾更加了解傳統鐵路脈絡、推廣鐵路文化。全台北中南東...

把握好天氣走春 初三晚起由南往北降雨 下周強烈冷氣團不排除上修

今天大年初一好天氣適合走春，中央氣象署預報員劉沛滕表示，白天西半部大部分地區可見陽光，天氣舒適，不過要留意，晴朗天氣會有...

初二人潮恐爆發！疾管署估春節2疾病就醫數 將雙創近5年新高

衛福部疾管署預估，今年春節後腹瀉就醫人次，單周將到達20萬到23萬人次，恐創下近5年新高，而流感疫情也同樣預估在春節後，...

航港局：台馬、台東-蘭嶼航線今恢復行駛

今農曆年大年初一，交通部航港局表示，台馬航線及台東－蘭嶼航線今（29）日恢復航行，綠島航線增開航班疏運，呼籲民眾可多加利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。