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台鐵公司攜手博物館 過年走春探索各地鐵道文化

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台鐵公司與高雄市立歷史博物館共同合作，於舊高雄港站展示鐵路文物。圖為哈瑪星鐵道文化園區。圖／台鐵提供
台鐵公司與高雄市立歷史博物館共同合作，於舊高雄港站展示鐵路文物。圖為哈瑪星鐵道文化園區。圖／台鐵提供

台鐵公司與各地方政府及文化單位合作，以借展或代管方式提供文物，讓社會大眾更加了解傳統鐵路脈絡、推廣鐵路文化。全台北中南東，台鐵公司均與地方博物館攜手，民眾走春之際，也能欣賞各類鐵路文化。

台鐵公司指出，北部地區，台鐵公司與國立台灣博物館共同合作，於鐵道部園區展示各類鐵路文物，從與旅客日常接觸的旅運設施到民眾難以接觸的古蹟修復，藉由展示及解說，使社會大眾在國定古蹟的屋簷下，多方位了解鐵路知識。

另於中部地區，台鐵也表示，民眾可以前往舊山線騎乘鐵道自行車，藉由自行車行駛於山林間的舊山線鐵道路線，穿越山洞、越過鐵橋，欣賞著勝興車站、龍騰斷橋、魚藤坪鐵橋等名勝古蹟，體驗深山鐵路情懷。另可以到台中驛鐵道文化園區及彰化扇形車庫，品味不同的鐵道驛站風情。

南部地區，台鐵公司則與高雄市立歷史博物館共同合作，於舊高雄港站展示鐵路文物，民眾可以到哈瑪星鐵道文化園區搭乘「哈瑪星號」，暢覽打狗至高雄港演進過程；而在屏東的潮州鐵道園區，也將各類檢修機具放置於文物展示館中，讓民眾了解台鐵列車運行時，幕後的後勤檢修人文。

在東部地區，台鐵公司也與宜蘭縣立蘭陽博物館合作舉辦「百年宜蘭線　轉動新世紀—宜蘭線百年紀念展覽」，藉由文獻的考證及文物的展示，使民眾更加了解蘭陽平原「丟丟銅仔」音樂背景的點滴。但也提醒民眾，務必確認開館期間再前往，詳情見各協力單位官網。

台鐵公司與各地方政府及文化單位合作，以借展或代管方式提供文物，讓大眾更加了解傳統鐵路脈絡、推廣鐵路文化。圖／台鐵提供
台鐵公司與各地方政府及文化單位合作，以借展或代管方式提供文物，讓大眾更加了解傳統鐵路脈絡、推廣鐵路文化。圖／台鐵提供

台鐵 文物 鐵道

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