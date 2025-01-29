聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵公司攜手博物館 過年走春探索各地鐵道文化
台鐵公司與各地方政府及文化單位合作，以借展或代管方式提供文物，讓社會大眾更加了解傳統鐵路脈絡、推廣鐵路文化。全台北中南東，台鐵公司均與地方博物館攜手，民眾走春之際，也能欣賞各類鐵路文化。
台鐵公司指出，北部地區，台鐵公司與國立台灣博物館共同合作，於鐵道部園區展示各類鐵路文物，從與旅客日常接觸的旅運設施到民眾難以接觸的古蹟修復，藉由展示及解說，使社會大眾在國定古蹟的屋簷下，多方位了解鐵路知識。
另於中部地區，台鐵也表示，民眾可以前往舊山線騎乘鐵道自行車，藉由自行車行駛於山林間的舊山線鐵道路線，穿越山洞、越過鐵橋，欣賞著勝興車站、龍騰斷橋、魚藤坪鐵橋等名勝古蹟，體驗深山鐵路情懷。另可以到台中驛鐵道文化園區及彰化扇形車庫，品味不同的鐵道驛站風情。
南部地區，台鐵公司則與高雄市立歷史博物館共同合作，於舊高雄港站展示鐵路文物，民眾可以到哈瑪星鐵道文化園區搭乘「哈瑪星號」，暢覽打狗至高雄港演進過程；而在屏東的潮州鐵道園區，也將各類檢修機具放置於文物展示館中，讓民眾了解台鐵列車運行時，幕後的後勤檢修人文。
在東部地區，台鐵公司也與宜蘭縣立蘭陽博物館合作舉辦「百年宜蘭線 轉動新世紀—宜蘭線百年紀念展覽」，藉由文獻的考證及文物的展示，使民眾更加了解蘭陽平原「丟丟銅仔」音樂背景的點滴。但也提醒民眾，務必確認開館期間再前往，詳情見各協力單位官網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言