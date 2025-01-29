開工日第2波寒流？ 專家：有達到潛力、探4度以下低溫

苗栗三灣大河凌晨3時觀測到只有2.3度低溫，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天清晨依然是輻射冷卻非常明顯的一天，其次低溫是苗栗公館4.1度、苗栗西湖4.8度、然後在基隆七堵、新北石碇等地都是4.9度。指標性的台北站今天清晨只降到11.5度，顯然跟盆地內風向轉東、風速增強的陣風4至6級有關，輻射冷卻條件不佳。

吳聖宇說，比較穩定的天氣，預估可以持續到周五初三白天，等到初三晚間，南邊的雲層水氣將逐漸向北擴展，由南往北雲量將會增多，並且逐漸會有出現短暫陣雨的機會。

周六初四台灣位於鋒面前的偏南風環境中，各地雲量都偏多，吳聖宇表示，並且會有些局部短暫陣雨的機會，雖然雨勢不大，但是降雨的機率較高。

周日初五收假日，北邊的鋒面系統將快速南下掠過台灣，吳聖宇說，後方中高層的短波槽也將緊跟著將在下周一上班日掠過台灣附近，預估中部以北、東半部地區持續會有短暫陣雨的機會，可能只有南部會是相對比較穩定，偏向多雲的天氣型態。等到下周二、周三乾冷空氣南下，天氣才會明顯穩定下來。

今晚到明天清晨仍有明顯的輻射冷卻低溫出現機會，吳聖宇表示，台南以北到宜蘭空曠地區還是有可能出現6至8度低溫，明天白天溫度回升的幅度會更為明顯，接下來初三、初四冷空氣都比較弱，包括夜間的溫度也都會回升上來，但是隨著降雨增多，底層空氣變得比較潮溼，氣溫跟露點溫度有可能比較貼近，因此氣溫要大幅度回升的可能性並不高，然後夜晚清晨溫度比較低的時候有起霧的可能性，南來北往交通移動要多加注意。

初五鋒面掠過後，東北季風會先增強，吳聖宇表示，溫度又將由北往南逐漸下降，不過真正明顯的降溫應該要等到初六，也就是恢復上班後，中高層短波槽掠過後，強冷空氣南下，溫度才會大幅度的往下降低。下周二、周三轉乾冷後加上輻射冷卻作用，各地空曠地區很可能又會有很低的溫度發生的機會，4至6度或更低，台北市這次不排除又會有10度或以下低溫的機會，目前預報是強烈大陸冷氣團，但是有達到寒流等級的潛力，後續可以持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。