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初一晴朗陽光普照 國道北上南下「紅通通」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今上午9時國3往宜蘭方向就出現車潮，車輛回堵至木柵系統交流道。記者李定宇／翻攝
今上午9時國3往宜蘭方向就出現車潮，車輛回堵至木柵系統交流道。記者李定宇／翻攝

今天大年初一上午陽光普照、北部溫度回暖至18度，不少民眾闔家開車出遊，中午國道北上往宜蘭、南下往桃園車流不斷出現壅塞情形，高公局表示，今天國道所有車流量達123百萬車公里，可多搭乘大眾運輸或善用1968 APP查詢路況。

高公局表示，今天上午9時國道車流量已達23.7百萬車公里（所有車輛行駛里程加總），預估今天將達123百萬車公里。至上午9時國道5號往雪隧也有1萬3560車次，但較去年減少15.9%。

高公局表示，目前北區車流湧現， 國道5號南港系統車多，北區國5南港系統至礁溪下午5點前車流都很大，中和至關西路段下午4時車流集中。今天為南向車流尖峰日 ，建議中午後出發，走國5下午5時後再上路。民眾南下可改走台61，或多搭乘公共運輸，勿超速酒駕，善用1968 APP查詢實時路況。

國道 高公局 1968

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