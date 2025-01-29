走春回暖入夜恐探6度以下低溫 初六開工日迎強烈冷氣團

今農曆年大年初一，根據中央氣象署11時最新預報，今天清晨雖受寒流和輻射冷卻影響，但白天起寒流減弱、氣溫回升快，西半部高溫均可回升至16至19度，中南部20至22度。但仍需留意受輻射冷卻影響，氣象署持續針對15縣市發布低溫特報，今夜間至明晨有10度以下氣溫發生機率，尤其苗栗局部有機會出現6度以下低溫。

氣象署預報員劉沛滕表示，今天白天高溫回升，北部、東半部高溫均可來到16至19度，尤其西半部均全天可見陽光、氣溫回升快，中南部高溫更可來到20至22度。但入夜後氣溫仍會緩降，尤其今晚至清晨，台南以北到花蓮仍要留意10至13度、高屏地區14至15度低溫。

氣象局持續針對全台15縣市發布低溫特報，其中苗栗為低溫橙色燈號，局部地區有6度以下氣溫發生機率。劉沛滕提醒，明天清晨仍有較強的輻射冷卻作用，西半部沿海空曠地區、近山區仍要留意10度以下低溫。

劉沛滕也分析，1月31日初三晚間至2月1日年初四鋒面將接近台灣，初三晚間台灣南方的水氣增加，中南部、東部、東南部地區將有局部短暫陣雨，其他地區也會轉為局部短暫雨。2日年初五，鋒面通過且東北季風增強，各地開始降溫，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨。

劉沛滕表示，3日年初六開工日，今天11時已定調為「強烈大陸冷氣團」影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，但北部至東北部雨勢漸緩逐漸轉為乾冷，僅剩下花東、中南部山區有零星降雨，屆時轉乾冷後是否受輻射冷卻影響，氣象署將持續觀察。

另外，氣象署也統計，本次寒流來襲共計12個局屬氣象站打破今年入冬低溫觀測紀錄。包括27日晚間彭佳嶼、成功氣象站；28日清晨淡水、台北、新屋、台中、田中、台南、宜蘭、台東等、東吉島等氣象站。28日清晨淡水測得6.6度，台北則為8.3度。