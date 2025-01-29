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春節沒話題？國健署圖示5招坐著舒展筋骨術 拿圖教爺奶護健康

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
坐姿運動5招，這5個動作也是長者活躍老化競賽的指定動作之一。圖／國健署提供
坐姿運動5招，這5個動作也是長者活躍老化競賽的指定動作之一。圖／國健署提供

春節團聚，不少年輕人苦思與長輩話題，同時也怕長輩各種關心突擊問話，讓年節關係緊張。衛福部國健署準備「5動5健康」的兩款簡易運動方式，期待家人在陪伴長輩之餘，也能一起做運動；而國健署每年都會舉辦「長者活躍老化競賽」，今年度也即將展開，鼓勵長者規律運動維持健康，並踴躍組隊報名，展現不老活力。

國健署長期推廣「5動5健康」，並設計5個簡單動作，分為站姿組與坐姿組。5個動作分別為「往上伸懶腰、左右彎個腰、轉體抬個腿、踏步、雙手梳梳頭」，第一個動作是雙手往上伸展、第二的動作是一手叉腰，另一手當輔助，協助左右彎腰、第三個動作是左腳膝蓋抬起，右手肘往下靠近，後續再換右腳抬起、左手肘靠近，第四個動作為原地踏步，活絡血液循環、第五個動作為雙手從前額往後梳頭。

國健署署長吳昭軍表示，這5個簡單的動作並不難，照著示範影片只要幾個簡單的動作，就可以讓長輩增強上肢與下肢的肌力、耐力，改善肌少症與衰弱的風險。春節期間除安排全家外出旅遊來增進家庭情感外，民眾也可以居家陪長輩一起做運動、秀活力、護健康，讓長輩們在活力滿滿的氛圍中迎接新的一年。

國民健康署每年辦理「長者活躍老化競賽」活動，與地方政府及社區團體協助長者組隊參加競賽，這是一個專屬長者的舞台，讓長者有目標，在平時的練習及隊員間相互關懷，達到身體活動與社會參與的目的，實踐「在地老化」與「活躍老化」。

國民健康署也希望社區參賽隊伍參考「5動5健康」動作並融入今年表演中，讓長輩從練習到參賽持續增進肌肉群的能力，達到延緩失能，減少跌倒的效果。「114年長者活躍老化競賽活動評選須知」已於國民健康署官方網站公告區公布，並發送各地方政府，歡迎社區長者參閱須知並踴躍組隊參賽。

站姿運動5招，這5個動作也是長者活躍老化競賽的指定動作之一。圖／國健署提供
站姿運動5招，這5個動作也是長者活躍老化競賽的指定動作之一。圖／國健署提供

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