春節沒話題？國健署圖示5招坐著舒展筋骨術 拿圖教爺奶護健康

春節團聚，不少年輕人苦思與長輩話題，同時也怕長輩各種關心突擊問話，讓年節關係緊張。衛福部國健署準備「5動5健康」的兩款簡易運動方式，期待家人在陪伴長輩之餘，也能一起做運動；而國健署每年都會舉辦「長者活躍老化競賽」，今年度也即將展開，鼓勵長者規律運動維持健康，並踴躍組隊報名，展現不老活力。

國健署長期推廣「5動5健康」，並設計5個簡單動作，分為站姿組與坐姿組。5個動作分別為「往上伸懶腰、左右彎個腰、轉體抬個腿、踏步、雙手梳梳頭」，第一個動作是雙手往上伸展、第二的動作是一手叉腰，另一手當輔助，協助左右彎腰、第三個動作是左腳膝蓋抬起，右手肘往下靠近，後續再換右腳抬起、左手肘靠近，第四個動作為原地踏步，活絡血液循環、第五個動作為雙手從前額往後梳頭。

國健署署長吳昭軍表示，這5個簡單的動作並不難，照著示範影片只要幾個簡單的動作，就可以讓長輩增強上肢與下肢的肌力、耐力，改善肌少症與衰弱的風險。春節期間除安排全家外出旅遊來增進家庭情感外，民眾也可以居家陪長輩一起做運動、秀活力、護健康，讓長輩們在活力滿滿的氛圍中迎接新的一年。

國民健康署每年辦理「長者活躍老化競賽」活動，與地方政府及社區團體協助長者組隊參加競賽，這是一個專屬長者的舞台，讓長者有目標，在平時的練習及隊員間相互關懷，達到身體活動與社會參與的目的，實踐「在地老化」與「活躍老化」。