初一拜拜走春 北醫大研究揭氣喘因「這事」影響健康

迎接金蛇年第一天,北台灣最低溫僅有攝氏5度,但最高溫將超過21度,早晚溫差極大,初二到初三冷空氣減弱,氣溫回暖;今天初一,是不少人會選擇到廟裡拜拜走春的日子,廟宇焚香加上氣溫驟降,容易誘發氣喘發作,台北醫學大學團隊研究,氣喘患者若「反覆發作」,會大幅增加醫療成本,而最常見的原因就是「服藥不順從性」。

氣喘是可以透過藥物以及自我管理而獲得控制的疾病。台北醫學大學藥學院專任教授吳宗軒調查,2011年至2022年間美國氣喘患者的健康狀況,與因高藥物成本而造成的服藥不順從性(CRN)的關聯,結果發現CRN的盛行率,從2011年的23.2%下降至2022年13.1%,盛行率雖下降,但整體仍有18%氣喘患者有CRN問題。

吳宗軒說,目前氣喘藥物於美國價格相對昂貴,特別是對於經濟水平較低的患者,以及沒有健康保險的患者,CNR的問題更加顯著,約有6分之1的氣喘患者因為藥物費用高,無法按醫師處方服藥。

據衛福部國健署2017年進行的調查,未滿12歲兒童的氣喘盛行率為5.6%,而一年內因為氣喘發作至急診就醫的比例有9.2%;12歲以上的氣喘患者有22.6%一年內曾氣喘發作,且其中有17.2%的患者並未依醫師指示定期回診追蹤;據2022年台灣成人氣喘臨床照護指引,1997年至2001年期間,每年平均有2萬7926人次因氣喘發作而住院,平均住院6.4日,平均每年因氣喘住院的費用更高達4.7億元。

吳宗軒表示,根據各類資料顯示,只要氣喘患者能妥善控制,不僅能得到更好的生活與照護品質,更能減少因為病情惡化導致的社會與經濟負擔,而醫護人員如何與患者建立良好的醫病溝通,選擇適合的治療,更形重要。

台北醫學大學此篇研究「Cost-related non-adherence to medications among adults with asthma in the USA, 2011–2022」已發表在英國BMJ醫學期刊體系中,專注於呼吸道疾病的期刊「Thorax」中。吳宗軒表示,這是美國首次有研究證實CRN對氣喘患者健康的影響。