好天氣走春 初三入夜變天轉溼冷 下周一強烈冷氣團襲台

今天是大年初一，中央氣象署預報員劉沛滕表示，寒流減弱，白天的時候氣溫稍微回升，不過要留意的是，由於夜間還是有比較明顯的輻射冷卻效應，日夜溫差大，早晚會比較冷，今晚到明天清晨還有一波低溫，做好保暖工作。

氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明晨苗栗縣局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。黃色燈號（寒冷）有新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

這樣的穩定天氣，到周五初三時雲量變多，劉沛滕表示，主要天氣變化會在初三的晚上到周六初四，由於鋒面接近，屆時南邊水氣也會逐漸增多，初三晚上開始中南部和花東地區會有些降雨，北台灣雲量多也開始出現局部降雨，把握初三白天之前相對穩定的天氣。

目前天氣部分，劉沛滕表示，中部山區和花東地區雲量比較多，不過在西半部平地和北台灣地區雲量相對比較少，今天白天寒流減弱，以及陽光照射，白天溫度比較明顯回升。初三晚上有一道鋒面在台灣北邊形成，南邊的水氣會相對比較多，所以初三晚上開始，中南部和花東有些降雨情形。鋒面初五通過，後面會有一波冷空氣下來。

降雨趨勢部分，劉沛滕表示，今天白天東半部地區雲量稍微多一些，可能有些局部降雨，中南部山區有零星降雨機率，不過大部分西半部地區天氣穩定，今晚宜花、恆春半島還是要留意降雨。明天初二天氣水氣略微減少，明晚到周五初三東北角水氣略微增加，除了東半部零星降雨，基隆北海岸初三白天也有些降雨機率。

劉沛滕表示，比較明顯的天氣變化，會在初三晚上到周六初四。鋒面接近台灣北邊，屆時南邊水氣會先增多；中南部地區和花東地區開始出現局部降雨，北台灣地區也會慢慢轉為陰天，可能會有降雨機率出現。

鋒面周日初五通過，劉沛滕表示，後面會再跟著東北季風，以及後面的冷空氣；初五之後到下周一北部、東半部、中南部山區可能有局部降雨，開工日容易下雨且溼冷的天氣型態。下周二天氣慢慢轉乾，花東地區和中南部山區可能有些降雨機率。

溫度趨勢，劉沛滕表示，今天到初三溫度逐漸回升，夜間清晨還是有比較明顯的輻射冷卻，北部低溫12至14度左右，明天清晨留意局部低溫狀況。到初三整體溫度明顯回升，不過初三晚上到初四雲量增多之外還有些降雨，溫度回升沒有很多。